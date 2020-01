La première image officielle de Falcon & Winter Soldier révèle le chanceux de Sebastian Stan

Marvel’s Le faucon et le soldat d’hiver La star Sebastian Stan publie la première image officielle de Bucky Barnes dans le spectacle MCU Disney +. Annoncé officiellement au San Diego Comic-Con l’été dernier, The Falcon and the Winter Soldier reprend après les événements de Avengers: Fin de partie, lorsque Steve Rogers (Chris Evans) a pris sa retraite en tant que Captain America. Dans l’une des dernières scènes du film, le vieil homme Steve a donné le bouclier Captain America à Sam Wilson (Anthony Mackie), l’un de ses plus proches alliés. Selon des rapports, l’histoire du Falcon et du soldat d’hiver traitera de la réplique de Sam en devenant le nouveau Captain America. Heureusement, Sam aura l’ami le plus âgé de Steve, Bucky Barnes (Stan) comme son propre allié.

On ne sait pas exactement ce que sera l’intrigue du prochain spectacle Disney +, mais The Falcon and the Winter Soldier verra le retour du baron Zemo (Daniel Brühl), le méchant de Captain America: Civil War. Emily VanCamp revient également sous le nom de Sharon Carter, tandis que la série présentera un nouveau personnage dans John Walker, alias l’agent américain (Wyatt Russell). Bien que The Falcon and the Winter Soldier ait commencé le tournage à la fin de l’année dernière, il y a très peu de révélations officielles. Marvel a fait ses débuts avec Falcon et Winter Soldier dans le concept Expanding the Universe Disney +, et a dévoilé des images au CCXP le mois dernier, mais celles-ci n’ont pas été publiées en ligne. Maintenant, Stan lui-même lance la première image officielle de la prochaine série Marvel Disney +.

Sur Instagram, Stan a posté une image de lui en costume de Bucky Barnes sur le plateau. Comme les images CCXP du Falcon et du soldat d’hiver, cela ne révèle pas grand-chose – en fait, il peut en révéler encore moins puisque Stan est tout dans l’ombre. Pourtant, son bras gauche est clairement équipé du bras vibranium Winter Soldier, ce qui indique qu’il est en train de filmer sur le spectacle Marvel. Découvrez la photo de Stan ci-dessous.

Depuis le début du tournage de la série début novembre, de nombreuses photos de décors de Falcon et Winter Soldier sont apparues, révélant le nouveau costume de Bucky, un premier aperçu des retours du Baron Zemo et Sharon Carter et d’autres informations. Cependant, cette image marque le premier regard officiel sur The Falcon and the Winter Soldier qui n’est pas un art conceptuel ou une bande dessinée exclusive. Bien sûr, le billet de Stan ne révèle rien en fait; il est même difficile de dire que l’acteur est dans son costume de soldat d’hiver puisqu’il est surtout dans l’ombre.

Cela dit, si Marvel a donné à Stan le feu vert pour publier une image officielle de The Falcon and the Winter Soldier – même si c’est une photo de plateau, pas une image fixe – cela peut être une indication que le studio se prépare à commencer à promouvoir l’émission de télévision. . Lorsque la série a été confirmée au SDCC, la date de première de The Falcon and the Winter Soldier Disney + a été annoncée pour l’automne 2020. Depuis lors, Disney + a révélé que WandaVision arrivera en 2020, plutôt que sa fenêtre de sortie du printemps 2021 initialement annoncée. Cela aurait pu pousser The Falcon and the Winter Soldier, ou Marvel a toujours prévu de sortir le spectacle au début de l’automne.

Quoi qu’il en soit, The Falcon and the Winter Soldier devrait sortir après Black Widow en mai. Peut-être que le billet de Stan marque le début de la promotion de la série. Mais même si ce n’est pas le cas, les fans devraient en savoir plus sur Le faucon et le soldat d’hiver plutôt tôt que tard.

