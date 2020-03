La première mission opérationnelle en équipage de SpaceX vient de doubler ses passagers – .

SpaceX lancera quatre astronautes de la NASA et un astronaute de l’agence spatiale japonaise JAXA lors de sa première mission opérationnelle en équipage dans la Station spatiale internationale.

Le lancement est provisoirement prévu pour la fin de cette année, mais dépendra entièrement du succès du vol d’essai en équipage de SpaceX qui doit avoir lieu fin mai.

On ne sait pas si la pandémie de coronavirus affectera les dates de test ou de lancement opérationnel, mais pour le moment le calendrier reste intact.

Le premier lancement en équipage opérationnel de SpaceX pour la NASA comprendra un total de quatre astronautes. C’est plus que le total précédent de seulement deux et a été annoncé via un communiqué de presse de la NASA. L’agence spatiale a révélé l’ajout de Shannon Walker et Soichi Noguchi de la NASA de la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). La paire rejoindra le duo précédemment annoncé d’astronautes de la NASA Michael Hopkins et Victor Glover Jr.

Les quatre voyageurs se rendront à la Station spatiale internationale via une capsule SpaceX Crew Dragon lancée au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9. Le lancement marquera la première mission opérationnelle de SpaceX et interviendra après le premier vol d’essai en équipage SpaceX, dont le lancement est actuellement prévu pour fin mai.

Le vol d’essai en équipage de SpaceX donnera le ton aux futurs lancements en équipage de la NASA depuis le sol américain. L’agence spatiale a désespérément besoin d’un moyen de lancer des astronautes dans l’espace sans compter sur le Roscosmos russe pour vendre des sièges à bord de ses propres fusées.

SpaceX et Boeing ont tous deux été embauchés par la NASA dans le cadre du programme d’équipage commercial pour développer des vaisseaux spatiaux capables d’envoyer en toute sécurité des astronautes à la Station spatiale internationale sur une base régulière. Au début de la course entre les deux sociétés, Boeing semblait mener la charge. Malheureusement, une série de mésaventures et de retards a donné à SpaceX une avance considérable et, en attendant le succès du vol d’essai en équipage en mai, la société sera en effet la première à répondre aux demandes de la NASA.

Cette mission sera la première d’une série de vols réguliers en rotation vers la station après la certification par la NASA du nouveau système en équipage après l’achèvement et la validation du vol d’essai de SpaceX avec des astronautes, connu sous le nom de Demo-2. Ce test devrait avoir lieu entre la mi-et la fin mai dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA.

Avec la crise de santé publique qui se propage dans le monde, il est difficile de dire à quel point ces dates sont réellement réalistes. C’est une situation compliquée, et la NASA a déjà dû retarder certaines choses et renvoyer son personnel chez lui depuis plusieurs de ses centres. Néanmoins, l’agence indique que le lancement du test SpaceX est en effet toujours dans les temps, du moins pour le moment. Nous allons garder les doigts croisés pour que rien ne change sur ce front.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

