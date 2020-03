la première promotion de 100 giga par mois

La nouvelle marque unique WindTre, fraîchement sorti de l’apparition sur le marché italien, a récemment lancé deux promotions d’attaques des opérateurs pour tenter de convaincre les consommateurs de s’activer, tout en offrant 100 giga de trafic de données par mois.

Compte tenu de la nature de la campagne promotionnelle, il est bon de se rappeler que l’accès sera possible seulement et exclusivement sous certaines conditions, comme la sortie d’un opérateur virtuel ne dépend pas du réseau téléphonique WindTre (donc hors Very Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile, LycaMobile et similaire). Le coût initial à engager sera un seul 10 euros pour l’achat de la carte SIM rechargeable sur laquelle demander la portabilité, la promo est au lieu de cela remise de 100%.

Passez à WindTre avec quelques promotions intéressantes

Le plus abordable pour tous, étant donné la possibilité de payer les frais par prélèvement automatique sur le crédit résiduel, y reste sûrement WindTre Go 50 Top +, une promotion seule 5,99 euros par mois, grâce auquel il sera possible d’accéder minutes illimitées d’appeler n’importe quel numéro, 50 gig du trafic de données e 200SMS à envoyer à qui vous voulez.

Ceux qui recherchent quelque chose de plus peuvent décider de compter sur Go 100 Top + Easy Pay, c’est-à-dire une solution qui a exactement le même bundle (avec 100 giga au lieu de 50), mais paiement direct via carte de crédit ou compte courant banque. Dans ce cas, il est bon de le rappeler, il existe également un cautionnement contractuel d’une durée totale de 24 moissinon vous devrez payer 49,99 euros pénalités facturées sur le même moyen de paiement.