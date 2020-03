la première smartwatch Android emprunte beaucoup à Apple

Il y a déjà eu un cas de “clone” fait par Xiaomi vers apple montre quand nous l’avons vu pour la première fois il y a quelques mois. La première entrée de Oppo dans l’espace smartwatch, cela représente probablement la même tentative. aujourd’hui Montre Oppo il a été annoncé à juste titre aux côtés de la série Trouver X2 à Pékin. Le nouvel appareil d’Oppo est un appareil androïde. Cela fonctionne sur le chipset Snapdragon Wear 2500 Qualcomm et il a 1 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage.

Tout comme les dernières montres Apple, la montre intelligente d’Oppo vous permet de passer des appels via une eSIM, d’effectuer des paiements via NFC (au moins en Chine) et de suivre vos paramètres vitaux tels que la fréquence cardiaque, les performances d’entraînement, les cycles menstruels et la qualité du sommeil . La caractéristique manquante évidente ici est le capteur cardiaque électrique, ce qui signifie aucune capacité ECG.

Oppo: la smartwatch coûte moins cher que l’Apple Watch et sa distribution en Europe n’est pas sécurisée

La montre est disponible en deux versions: la version 46 mm avec un écran AMOLED de 1,91 pouces devrait durer jusqu’à 40 heures avec une seule chargeAlors que la version 41 mm plus petit avec un écran de 1,6 pouces ça ne dure que 24 heures. Ils se rechargent rapidement grâce à la technologie VOOC Oppo: une session 17 minutes qui vous permet déjà de recharger jusqu’à 50 pour cent. Ces deux modèles ont également différents niveaux de résistance à l’eau, le plus grand étant évalué à 5 ATM, tandis que le plus petit n’est qu’un 3 ATM. Ils ont tous une conception de corps qui montre une forte ressemblance avec l’Apple Watch, à l’exception de la couronne numérique manquante.

Les Chinois pourront pré-commander une montre Oppo aujourd’hui avant le lancement de la 24 mars. Le 46mm sera disponible pour 1.999 yuans, soit environ 255 Euros et vous pouvez choisir entre l’or noir ou rose. La version plus petite de 41 mm coûtera environ 1499 yuans 190 euros et il est disponible en noir, blanc ou rose. Si vous commandez l’édition premium en 46 mm en acier inoxydable avec du verre saphir, il en coûtera environ 2499 yuans 320 euros. Évidemment moins cher que l’Apple Watch, bien sûr.

Il n’est pas certain que cette smartwatch soit distribuée en dehors de la Chine. L’événement Find X2 Pro a en fait été diffusé uniquement pour les téléspectateurs chinois. Cela ne signifie pas que nous pourrons trébucher tôt ou tard sur la nouvelle horloge d’Oppo.