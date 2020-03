La première technologie LoRaWAN pour la lecture à distance des compteurs d’eau et de gaz

SET Puebla News

Arson Metering, une entreprise spécialisée dans la lecture à distance de compteurs, a jeté un jalon dans son secteur avec le développement d’une technologie LoRaWAN pionnière dans le monde entier. Il s’agit d’un système spécifique de lecture à distance des compteurs d’eau, de gaz et de capteurs, qui répond aux besoins de ces installations. Le système se compose d’une passerelle LoRaWAN, d’une application pour l’installateur et d’un logiciel de gestion et de contrôle pour le réseau de communication. Il s’agit d’une technologie développée au cours des cinq dernières années et validée avec succès dans la pratique.

La nouvelle passerelle LoRaWAN pour le comptage utilise la technologie de communication à longue portée LoRa, qui est à la base de la soi-disant révolution de l’Internet des objets (IoT). Ses caractéristiques exclusives assurent un haut degré de sécurité dans les installations et apportent une solution aux besoins communs des réseaux de distribution d’eau et de gaz, qu’aucune autre technologie n’a réussi à résoudre jusqu’à présent. Cet appareil parvient à garantir des communications avec une autonomie d’électricité et une connexion haut débit, et à atteindre un niveau de réponse immédiat aux alarmes envoyées par les compteurs, éliminant ainsi la possibilité qu’elles puissent être perdues en cours de route.

Il fonctionne avec des batteries et sans connexion haut débit, car il ne nécessite pas de communication à haut débit avec les serveurs. Cela implique qu’avec cette passerelle, le réseau de lecture à distance peut fournir une couverture personnalisée à 100% des compteurs, atteignant tous les points où cela est nécessaire. La transmission des données est beaucoup plus rapide et plus efficace et la consommation est beaucoup plus faible, “ultra faible”. En fait, la consommation d’énergie est réduite d’environ 200 fois par rapport aux passerelles LoRaWAN conventionnelles sur le marché.

L’efficacité du système est renforcée par un système innovant Système d’interruption qui vous permet de passer d’une consommation typique dans l’environnement de 500 milliampères à 8 milliampères. De plus, le débit de données adaptatif – ADR– Il organise le réseau et atteint une consommation plus efficace en allongeant la durée de vie des batteries des compteurs et en facilitant leur installation, mais en respectant l’engagement environnemental et en réduisant significativement la consommation d’énergie.

