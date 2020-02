La première version d’Android 11 révèle de nouvelles fonctionnalités Pixel 5 – .

Ce n’est qu’en février, mais les premières fuites de Pixel 5 sont déjà là. En quelques jours, nous avons vu le premier rendu Pixel 5 suggérant que Google travaille sur un système d’appareil photo à triple objectif unique et avons entendu une rumeur inquiétante selon laquelle le Pixel 5 pourrait être livré avec des spécifications de milieu de gamme plutôt que des composants phares. Une autre rumeur a déclaré que Verizon pourrait même ne pas porter les prochains téléphones Pixel, y compris les Pixel 4a et Pixel 5, tout comme Google a publié sa première version d’Android 11. Il s’agit de la version Developer Preview, une version bêta qui convient mieux aux développeurs qu’aux utilisateurs Android habituels – la première version bêta publique d’Android 11 tombera en mai après l’événement I / O 2020 de Google. Alors que Google dévoilera les nouvelles fonctionnalités d’Android 11 en mai, l’aperçu du développeur contient déjà quelques fonctionnalités qui nous donnent une idée de ce à quoi s’attendre de Pixel 5.

Chaque version bêta d’Android contient des indices sur le Pixel de nouvelle génération. Après tout, la seule façon pour Google de montrer au monde ce que sa prochaine version majeure du système d’exploitation Android peut faire est via le nouveau Pixel. Android 11 n’est pas différent, et nous pouvons déjà repérer deux fonctionnalités qui semblent évidentes pour le Pixel 5, ainsi que deux autres fonctionnalités qui pourraient taquiner les choses à venir.

Le premier est un nouveau geste Motion Sense pour mettre en pause la musique sur le Pixel 4, comme l’ont découvert les développeurs xda. Music Sense est le nom marketing sophistiqué que Google a donné à la fonctionnalité radar Soli du Pixel 4. L’utilisation du radar est l’une des choses les plus cool que Google ait inventées pour le Pixel, une technologie qui n’a pas de rival. Il est également totalement inutile et ruine totalement la conception du Pixel 4. La puce se trouve en haut du téléphone à côté de la caméra de reconnaissance faciale 3D et prend beaucoup de place. C’est pourquoi le Pixel 4 a une lunette supérieure, ce qui est rare pour les combinés phares de nos jours.

Source de l’image: Google via les développeurs xda

Le fait que Google ajoute davantage de fonctionnalités à la puce Soli semble indiquer que Google n’est pas sur le point de laisser tomber la puce Soli pour le moment. Cela signifie que le Pixel 5 héritera également des fonctionnalités Motion Sense du Pixel 4, et qu’il sera plus laid que ses rivaux. La fuite qui nous a montré la configuration de la caméra à triple objectif de l’un des trois prototypes Pixel 5 actuellement en développement chez Google a également déclaré que le Pixel 5 aurait une lunette supérieure.

Étant donné que Motion Sense est associé au déverrouillage du visage, nous nous attendons à ce que le Pixel 5 soit également doté d’une prise en charge de la reconnaissance faciale 3D, ce qui est une excellente nouvelle.

Les mêmes développeurs xda ont également trouvé un menu caché de partage de batterie dans Android 11 Developer Preview, ce qui suggère que Google est sur le point de prendre en charge une fonctionnalité déjà disponible sur d’autres appareils, la recharge sans fil inversée. Le Pixel 5 sera probablement le premier téléphone Pixel à prendre en charge la fonctionnalité, car il semble peu probable que Google ajoute rétroactivement la fonctionnalité aux téléphones Pixel 3 et 4. Même si le Pixel 5 n’obtient pas le partage de batterie, l’ajout d’une prise en charge native pour la charge sans fil inverse sur Android est certainement une excellente nouvelle.

Source de l’image: Google via les développeurs xda

Bien qu’il soit très probable que nous voyions Motion Sense et Battery Share sur Pixel 5, Google peut toujours changer d’avis concernant les deux.

Android 11 contient également d’autres fonctionnalités qui pourraient bien s’intégrer à un futur téléphone Pixel, qu’il s’agisse du modèle de cette année ou d’un combiné plus éloigné. Android Police a constaté qu’Android 11 empêcherait les applications d’afficher du contenu sur les bords des téléphones dotés d’écrans incurvés, y compris des combinés avec des écrans incurvés plus extrêmes (les soi-disant écrans en cascade). La nouvelle API empêchera les applications d’afficher des boutons sur les textes sur les côtés et, par conséquent, empêchera les touches accidentelles, tant que les développeurs les implémenteront.

Cela ne signifie pas que le Pixel 5 aura des écrans incurvés, car Google n’a pas encore fait preuve de courage lorsqu’il s’agit de concevoir ses rivaux iPhone. Mais si c’est le cas, Google s’assure que l’écran incurvé ne gâche pas l’expérience de l’application.

Source de l’image: Samsung

Enfin, nous vous rappelons que Google a confirmé que la nouvelle fonctionnalité d’application à écran partagé (mode Flex) qu’elle a créée pour le pliable Z Flip sera disponible pour d’autres combinés Android. Cela signifie qu’Android 11 inclura la prise en charge de l’exécution de deux applications sur l’écran en même temps, une fonctionnalité dont un Pixel pliable pourrait bénéficier. Tout comme avec l’écran en cascade, nous ne nous attendons pas à ce que Google crée un pixel pliable de si tôt.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.