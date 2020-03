La préoccupation des épargnants italiens est-elle légitime?

La pandémie de coronavirus a non seulement mis à rude épreuve les établissements de santé nationaux, mais pourrait également infliger le coup de grâce à l’ensemble du secteur économique. Bien que le gouvernement essaie de soutenir les familles italiennes avec le décret «Cura Italia», il existe de nombreux doutes et incertitudes quant à l’avenir du pays.

La fermeture de nombreuses entreprises, petites et grandes, nous fait craindre le pire ce qui préoccupe particulièrement les épargnants, c’est qu’ils ne disposent pas de liquidités suffisantes pour faire face à la période à venir. Ce qui est demandé, c’est si l’argent conservé à la banque est sûr ou si au contraire il serait bon de se dépêcher de le retirer compte tenu des dernières rumeurs du couloir qui supposent même la fermeture de ces quelques magasins laissés ouverts.

Ce qui inquiète les épargnants italiens

La pandémie de coronavirus a eu son premier impact économique l’effondrement du sac. Les titulaires de comptes courants ont perçu la chute des stocks comme un danger pour leur épargne, où le séisme monétaire a même remis en cause la fiabilité des comptes bancaires. À cela s’ajoute l’hypothèse non encore confirmée de la fermeture de nouveaux magasins. Cela signifierait arriver à la livraison à domicile, même des nécessités de base qui devraient être payées en espèces. La crainte est que cette multiplicité de facteurs puisse déclencher la course au retrait de masse, dictée par une crainte pourtant infondée.

En ce qui concerne les prêteurs, l’épargnant existe pour protéger l’épargnant Fonds interbancaire de protection des dépôts qui depuis 1987 est garant d’une somme pouvant atteindre 100 000 € par titulaire de compte. Cela signifie que même en cas de faillite de votre établissement de crédit jusqu’à ce montant, il n’y a rien à craindre, en conservant pleinement le droit à la liquidité, sauf si vous avez choisi de limiter l’épargne en actions.