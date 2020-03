La présentation du Huawei P40 Pro sera uniquement en ligne par le coronavirus

Après un Mobile World Congress comme première victime majeure dans le monde des événements technologiques, plusieurs présentations indépendantes subissent le même sort. De Google I / O au sud par le sud-ouest (SXSW) dans lequel les nouvelles d’Apple étaient attendues, le dernier à rejoindre le groupe semble être Huawei.

Cela est indiqué par des sources allemandes, qui pointent vers une annulation de l’événement physique qui cède généralement la place à de nouvelles générations de Huawei P40 à Paris. Cette année, l’événement était prévu le 26 mars dans la capitale française.

Huawei P40, lancement virtuel

Ce n’est pas la première fois que cela affecte la technologie chinoise, puisque après avoir annulé votre présentation du MWC Il a été contraint de lancer la version renouvelée de son appareil avec écran pliant, le Huawei Mate Xs, via un streaming.

À cette occasion, le coronavirus vole à nouveau une partie du rôle de l’un des deux grands événements annuels de la marque, après la ligne Mate 30 en septembre dernier.

À travers une déclaration, à laquelle CNET a eu accès, la marque exprime sa préoccupation face à la préoccupation croissante concernant le virus.

“En raison de la préoccupation croissante pour la santé publique, le lancement du produit phare de Huawei, initialement prévu le 26 mars à Paris, sera désormais présenté en ligne.”

Et c’est que les cas de coronavirus positifs en Occident ne font qu’augmenter, la France étant l’un des pays les plus touchés, avec plus de 1 400 cas confirmés et 30 décès.

Le mouvement Huawei permettra une présentation de ses smartphones, même sans les autorisations pertinentes des autorités américaines, afin qu’ils soient livrés avec les services et applications Google préinstallés. Au moins, il a récemment été confirmé que Google avait demandé cette licence pour pouvoir reprendre ses activités commerciales avec le géant chinois des télécommunications.

