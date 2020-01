La prise en charge de HomeKit pour Eero semble imminente après la dernière mise à jour du firmware

Lors de la WWDC 2019, Apple a annoncé que HomeKit serait bientôt pris en charge par les routeurs d’Eero, Linksys et Charter Spectrum. Jusqu’à présent, aucune de ces sociétés n’a déployé le support HomeKit sur leurs routeurs, mais de nouvelles preuves suggèrent aujourd’hui que le support Eero pourrait arriver bientôt.

Eero a publié aujourd’hui une mise à jour pour ses routeurs Eero et Eero Pro, les amenant à la version 3.18. Les notes de publication de la mise à jour sont relativement peu excitantes, mettant en évidence des «améliorations de la précision des données client» et des «améliorations de la stabilité du système». Cependant, il se trouve que cette mise à jour inclut également ce qui semble être un support préliminaire de HomeKit (via Adam Miarka).

Après la mise à jour vers le dernier firmware, Eero et Eero Pro apparaissent dans l’application Home en tant qu’accessoires que vous pouvez ajouter. Malheureusement, comme il n’y a pas de code de configuration HomeKit valide, l’application Home présente une erreur et indique que les routeurs Eero ne peuvent pas être ajoutés à HomeKit. L’application avertit également que les routeurs Eero sont toujours «non certifiés» à ce stade.

Avec la version 3.17 du firmware Eero, les routeurs Eero n’apparaissaient pas dans l’application Home en tant qu’accessoires à proximité. Il est clair que quelque chose a changé avec la version 3.18, mais les choses sont évidemment encore très tôt.

De plus, un développeur Eero a consulté Reddit aujourd’hui pour offrir plus de détails sur ce qui est inclus dans les coulisses de la mise à jour vers la version 3.18. Entre autres changements techniques, le développeur taquine une «fonctionnalité (SUPPRIMÉ) pour les utilisateurs (SUPPRIMÉ)», la décrivant comme «le biggy, mais je ne suis pas encore autorisé à en parler.»

Alors, quand pourrez-vous contrôler et surveiller votre routeur Eero via l’application Home? Nous n’avons toujours pas de date de sortie sur le moment où toutes les capacités seront disponibles, mais les preuves d’aujourd’hui suggèrent qu’Eero pourrait battre Linksys et d’autres sur le marché.

Apple affirme que les routeurs compatibles HomeKit offriront des avantages en matière de sécurité, tels que la possibilité de pare-feu des accessoires, les empêchant d’accéder à l’ensemble de votre réseau. «Améliorez la sécurité en surveillant l’activité réseau de vos accessoires pour la maison et en empêchant les connexions dangereuses», déclare Apple.

Le site Web d’Apple répertorie actuellement Eero, Eero Pro et LIiksys Velop, les trois routeurs devant à un moment donné ajouter la prise en charge de HomeKit. Reste à voir si d’autres fabricants se joindront à nous.

