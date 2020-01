La prise en charge de Windows 7 se termine demain – voici comment passer à Windows 10 gratuitement – .

Lorsque Microsoft a introduit Windows 10 il y a quelques années, la société a déclaré qu’elle espérait que son système d’exploitation de nouvelle génération fonctionnerait sur un milliard d’appareils d’ici trois ans. C’était un objectif ambitieux, bien sûr, mais la société a contribué à augmenter le nombre d’installations dès la sortie de la porte en offrant des mises à niveau gratuites aux utilisateurs existants de Windows 7 et 8.1.

Flash en avant quelques années et l’adoption de Windows 10 a été stable, voire carrément impressionnante. En septembre dernier, Microsoft a annoncé que Windows 10 fonctionnait sur 900 millions d’appareils et qu’il était en passe d’atteindre le seuil de 1 milliard en 2020.

Alors que Windows 10 s’est avéré être une version réussie pour Microsoft, il existe encore un nombre important d’utilisateurs Windows qui n’ont pas encore mis à niveau vers Windows 10. Selon certains rapports, le nombre d’utilisateurs Windows exécutant toujours des variantes de Windows 7 et Windows 8 oscille actuellement autour de 30%.

Si vous êtes l’un de ces utilisateurs et que vous souhaitez mettre à niveau, la bonne nouvelle est que vous pouvez le faire sans avoir à débourser 119 $ pour une nouvelle copie de Windows 10. Cela est particulièrement pertinent aujourd’hui depuis le support officiel de Windows 7 par Microsoft. se termine demain, le 14 janvier. Bien que la mise à niveau gratuite vers Windows 10 se soit ostensiblement terminée il y a quelques années, il existe toujours un moyen de passer à Windows 10 gratuitement. Permettez-moi de clarifier: il existe toujours un moyen de passer légalement à Windows gratuitement.

Dans l’état actuel des choses, les utilisateurs possédant des copies valides de Windows 7 ou Windows 8 peuvent télécharger Windows 10 en procédant comme suit:

La première étape consiste à accéder à la page de téléchargement de Windows 10 ici. Une fois sur place, sélectionnez l’option «Télécharger l’outil maintenant» qui est répertoriée sous l’en-tête «Créer un support d’installation Windows 10».

Une fois l’outil téléchargé, ouvrez le fichier et sélectionnez «Mettre à niveau ce PC maintenant». À partir de là, vous suivrez une ou deux invites, après quoi vous pourrez cliquer sur «Installer» et lancer le processus.

Une fois l’installation terminée, accédez à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Activation et vous devriez être sur la bonne voie car il n’est pas nécessaire d’entrer une clé de produit Windows 10.

À ce stade, il n’y a vraiment aucune excuse pour exécuter une version obsolète de Windows. Dites ce que vous voulez à propos de Windows 10, la mise à jour fournit un certain nombre de fonctionnalités de sécurité et d’améliorations des performances dont vous voudrez profiter le plus tôt possible.

Pour rappel final, vous voudrez certainement mettre à niveau votre système si vous utilisez une variante de Windows 7 car Microsoft mettra fin officiellement au support du système d’exploitation demain. Cela signifie que les mises à jour du système ne seront plus publiées à moins que des failles de sécurité massives ne soient découvertes et que les bogues ne soient plus corrigés.

Source de l’image: Jacob Siegal | .

