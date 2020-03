La prise en charge étendue de la souris contribuera grandement à mettre iPadOS en parité avec macOS- .

L’une des idées que je défends depuis quelques années est que l’utilisation de l’iPad pendant des heures par jour est une lutte ergonomique. Quand je suis à mon bureau, j’aime avoir un grand écran, un clavier externe et une souris externe. Je peux travailler pendant des heures sans retirer mes mains du clavier et de la souris. Lorsque j’ai essayé d’utiliser l’iPad dans la même situation, mon bras se lasse de toujours toucher l’écran. Dans iPadOS 13, Apple a introduit la prise en charge du curseur comme fonctionnalité d’accessibilité. Après presque un an de «bricolage» avec la fonctionnalité, je suis à 100% d’avis que l’iPadOS a besoin d’une prise en charge complète de la souris pour atteindre son plein potentiel. Avec iOS 13.4 maintenant disponible, je suis heureux que nous assistions à une prise en charge étendue de la souris dans iPadOS.

Mon rêve pour l’informatique est d’avoir un appareil que je peux ancrer en mode «station de travail» lorsque je suis au travail pour avoir accès à tous les accessoires dont j’ai besoin, mais conserver la portabilité lorsque je voyage ou que je veux lire légèrement sur le canapé la nuit. En ce moment, j’ai un iPad pour ce dernier, mais un MacBook Pro pour le premier. L’iPad Pro est très comparable à mon MacBook Pro en termes de puissance, et si les rumeurs sont vraies, un futur ordinateur portable d’Apple exécutera également le processeur ARM. Pourquoi ne puis-je pas avoir les deux?

Dans une récente publicité sur iPad Pro, Apple montre ce qui, pour moi, est la chose la plus excitante que j’ai vue depuis un moment. La vidéo complète est ci-dessous, mais je vais ensuite coller la scène dont je parle.

Vers la fin, nous voyons quelqu’un prendre l’iPad sur le dock et l’emmener avec lui. Cette situation pourrait conduire exactement à ce que je veux de l’avenir de l’informatique: un ordinateur pour les gouverner tous.

Prise en charge de la souris iPadOS

L’iPad dispose déjà d’un support de clavier externe complet. Il a un support de base pour les moniteurs externes. La pièce qui manquait jusqu’à récemment est la prise en charge complète de la souris iPadOS. Alors que certains pourraient affirmer que l’introduction d’un curseur dans iPadOS rendra l’iPad plus difficile à apprendre pour les nouveaux utilisateurs, je dirais que c’est essentiel pour la croissance continue du produit.

Je ne pense pas que quiconque aime acheter un Macbook Pro et un iPad. Je pense que la plupart des gens aimeraient simplifier en un seul appareil pour la productivité, le divertissement et les communications si l’iPad pouvait ressembler davantage à un Mac lorsqu’il était assis sur un bureau. J’espère que cela résoudra l’une des grandes plaintes que j’ai sur iPadOS: la sélection de texte. Malgré les améliorations de ces dernières années, la sélection de texte est toujours l’un des points faibles de l’iPadOS. Un doigt est trop gros pour pouvoir sélectionner du texte avec la précision d’un curseur, et c’est aussi plus ennuyeux.

Au cours des cinq dernières années, l’iPhone est devenu meilleur pour les tâches de type iPad que l’iPad est devenu meilleur pour les tâches Mac. Une partie de cela a à voir avec la complexité du multitâche sur l’iPad, mais je crois que cela a beaucoup à voir avec le bon support du curseur. Comme l’iPad ajoute une prise en charge complète du curseur, j’espère avoir la configuration informatique de mes rêves. Je pouvais le «docker» au travail avec un grand écran et des accessoires externes, mais avoir une machine portable quand j’en avais besoin.

Qu’est-ce que tu penses? La prise en charge complète de la souris iPadOS vous aidera-t-elle à faire de l’iPad votre machine principale?

