La prochaine Apple Watch pourrait obtenir Touch ID et le suivi du sommeil

L’Apple Watch 6 pourrait être avec nous à un moment donné cette année, en supposant que l’épidémie de coronavirus ne repousse pas son lancement, et une nouvelle rumeur suggère certaines des fonctionnalités qu’elle pourrait apporter: Touch ID, suivi du sommeil et niveau d’oxygène dans le sang surveillance.

C’est selon le site israélien The Verifier et la chaîne YouTube iupdate, qui ne sont pas parmi les meilleures sources en ce qui concerne les fuites Apple – alors traitez ces fuites avec un peu de scepticisme pour l’instant.

Il convient de noter que la surveillance de la saturation en oxygène du sang a déjà été envisagée pour la prochaine Apple Watch, tout comme l’ajout du suivi du sommeil – ces fonctionnalités ont été repérées dans le premier code iOS 14 et pourraient bien être en route.

Touch ID sur le portable d’Apple serait un peu plus inattendu, mais nous avons vu des brevets Apple explorer cette idée. Il n’est pas encore clair si un lecteur d’empreintes digitales potentiel serait intégré à l’écran de la montre ou à la couronne numérique sur le côté.

Surveillez cet endroit

Les sources internes parlant à The Verifier et iupdate ont également partagé quelques informations supplémentaires: sans surprise, la forme de l’Apple Watch ne changera pas dans un avenir prévisible, nous ne verrons donc pas de modèle circulaire de sitôt .

Pendant ce temps, les exigences de watchOS 7 seront probablement trop élevées pour l’Apple Watch Series 2. Apple aime prendre en charge les produits avec des mises à jour logicielles pendant cinq ans, mais la rumeur veut que la Series 2 soit abandonnée cette fois-ci et soit partie sur watchOS 6.

La seule autre information préalable que nous obtenons de cette fuite est que watchOS 7 va être une “grande mise à niveau” – alors faites-en ce que vous voulez. Le suivi du sommeil, la surveillance de l’oxygène dans le sang et Touch ID seraient certainement aussi importants en ce qui nous concerne.

Avec les fonctionnalités de santé et de fitness comme un argument de vente majeur pour la série Apple Watch, il est certain que nous verrons de plus en plus de ce type de fonctionnalités ajoutées au fil des ans – c’est juste une question de combien fera la coupe pour l’Apple Watch 6.

