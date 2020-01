La prochaine application de chat de Google combinera Gmail, Hangouts, etc. – .

Google a développé ou acquis un grand nombre d’applications utiles au fil des ans, en les unifiant toutes sous votre compte Google. Recherche, YouTube, Gmail, Google Maps, Waze, Android, Assistant et bien d’autres sont tous disponibles en utilisant la même connexion, ce qui fait de Google l’un des meilleurs fournisseurs de services gratuits au monde – gratuit, bien sûr, signifie que vous êtes payer avec vos données, mais c’est un compromis que beaucoup d’entre nous sont à l’aise de faire.

La seule chose que Google n’a toujours pas, et ce n’est pas faute d’avoir essayé, est une application de chat qui peut fournir tout ce que nous attendons d’un messager moderne. Google a eu du mal pendant des années à trouver un rival iMessage, mais a complètement échoué, malgré la sortie d’un certain nombre d’applications de chat en cours de route. Si vous pensiez que Facebook en faisait trop avec Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram, vous devez avoir perdu de vue les nombreuses plates-formes de messagerie instantanée de Google qui ont été lancées au cours de la dernière décennie. Et maintenant – vous l’avez deviné – Google crée une autre application de chat, mais cette fois-ci, elle a une idée différente à l’esprit.

iMessage reste la meilleure fonctionnalité exclusive à l’iPhone. Apple ne fait pas de version Android de l’application et Google ne peut pas la reproduire. Maintenant, l’entreprise se concentre sur un autre type d’application de chat – qui devrait répondre aux besoins des entreprises. Selon The Information, la nouvelle application de chat fusionnerait les fonctionnalités de plusieurs autres produits Google, y compris Gmail et Drive. L’application prend également en charge les appels vidéo Hangouts Meet et les SMS Hangouts Chat. L’application serait incluse dans la collection d’applications G Suite de Google.

Si vous utilisez déjà des applications de chat pour les entreprises, que ce soit Slack ou Microsoft Teams, vous savez où Google se dirige. On ne sait pas encore comment l’appellera l’appli, et son interface n’a toujours pas fuité.

Le rapport indique que le PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, s’est adressé à l’application lors d’une réunion mi-janvier avec les vendeurs et partenaires commerciaux de Google. Si Google organise déjà de telles réunions, il serait juste de supposer que l’application pourrait être dévoilée à Google I / O 2020, la conférence des développeurs prévue pour ce mois de mai à San Francisco.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

