La prochaine innovation d'appareil photo d'Apple pour l'iPhone 12 aurait fuité – .

Deux choses sont toujours certaines sur la prochaine version iPhone, dès la fin de la conférence de presse iPhone d'Apple en septembre. Le modèle qui sera lancé l'année prochaine aura un processeur beaucoup plus rapide et une expérience de caméra améliorée. Vous n'avez pas besoin de fuites pour cela, c'est juste la façon dont Apple se déplace et toute l'industrie avec. L'iPhone 11 contient un processeur qui n'a pas de rival dans le secteur et un système de caméras parmi les meilleures caméras mobiles du marché. L'iPhone 12, quant à lui, devrait disposer d'un processeur A14 plus rapide ainsi que de plusieurs améliorations de la caméra. Mais à mesure que nous nous rapprochons du prochain lancement de l'iPhone, nous commençons à voir de plus en plus de rapports à ce sujet. Et maintenant, nous avons les premiers détails sur les caméras de l'iPhone 12.

Selon Digitimes (via .), les iPhones 5G qu'Apple lancera en 2020 comporteront une technologie de stabilisation par décalage de capteur. Digitimes a une longue expérience en matière de rumeurs concernant Apple, mais ses prévisions ne se sont pas toujours réalisées.

La stabilisation d'image par décalage du capteur du capteur est néanmoins intéressante. La stabilisation optique de l'image (OIS) est une fonction indispensable sur tous les smartphones haut de gamme, et les téléphones iPhone 11 ne font pas exception. Deux des trois appareils photo qu'Apple utilise sur ces appareils, y compris le téléobjectif et les appareils photo grand angle, sont livrés avec OIS, tandis que l'appareil photo ultra grand angle n'en a pas.

Si OIS déplace l'élément de l'objectif pour compenser les mouvements de la main, la technologie de changement de capteur déplace le capteur directement à l'intérieur du module de la caméra. Il s'agit d'une approche différente destinée à atteindre le même objectif, à savoir améliorer la qualité de l'image et éliminer le bougé de l'appareil photo dans les photos et les vidéos.

Dans la pratique, il n'est pas clair si la technologie de stabilisation d'image à décalage de capteur présente des avantages par rapport à OIS, mais si ce rapport est précis, les téléphones iPhone 12 seront livrés avec une stabilisation d'image à décalage de capteur.

En plus d'améliorer la stabilisation de l'image sur les prochains iPhones, Apple aurait également ajouté des capteurs de temps de vol (ToF) à certains des modèles d'iPhone 12 de l'année prochaine. Le célèbre initié d'Apple, Ming-Chi Kuo, a récemment déclaré qu'Apple pourrait lancer jusqu'à cinq nouveaux iPhones l'année prochaine, dont quatre appareils qui constitueront la série iPhone 12. Ces appareils devraient comporter des caméras à double et triple objectif, sans compter le capteur ToF.

Source de l'image: Zach Epstein, .