La prochaine mise à jour de Wear OS de Google pourrait se concentrer sur les fonctionnalités de santé

Nous attendons toujours de voir exactement comment l’acquisition de Fitbit par Google affectera ses futurs appareils portables, mais il semble de plus en plus probable que la prochaine version de Wear OS sera beaucoup plus axée sur votre santé.

Google Fit fait déjà un travail décent d’activité et de suivi des statistiques sur Wear OS, mais une enquête auprès des utilisateurs repérée par Droid Life suggère que beaucoup plus est en route dans la prochaine version du logiciel que Google met sur ses montres connectées.

L’enquête, envoyée par le biais du programme de recherche sur l’expérience utilisateur de Google, interroge les participants sur ce qu’ils aimeraient voir inclus dans les futures mises à niveau de Wear OS, chaque fois qu’ils pourraient arriver.

Les options incluent le suivi de la SPO2 (oxygénation), la détection de l’apnée du sommeil, l’analyse du sommeil, les alertes de rythme cardiaque, la surveillance du temps de récupération, le suivi du stress, l’appariement pour les appareils médicaux et l’équipement de gym, la détection des répétitions et plus encore.

Demande et tu recevras

L’enquête mentionne également le suivi de l’eau, de la nourriture et des calories, ainsi que l’élévation de l’enregistrement et les escaliers montés. Si toutes ces nouvelles fonctionnalités sont incluses lors de la prochaine version de Wear OS, nous pourrions parler de sérieuses mises à niveau.

Wear OS ne suit pas actuellement le sommeil, par exemple, bien que vous puissiez importer ces données à partir d’autres applications. Une nouvelle fonctionnalité proposée par l’enquête auprès des utilisateurs est un réglage d’alarme intelligent qui vous réveille quand il convient le mieux à vos rythmes circadiens naturels.

Bien sûr, ce n’est pas parce que ces options sont mentionnées dans une enquête auprès des utilisateurs que Google va les inclure dans la prochaine version de Wear OS – mais cela nous donne au moins quelques indices sur les domaines qui pourraient être améliorés.

Nous pourrions bien en savoir plus sur l’avenir de Wear OS et des wearables de Google en général lors de Google IO 2020, la conférence des développeurs qui doit avoir lieu du 12 au 14 mai plus tard cette année.

