La prochaine sortie de Tesla pour les gros véhicules a encore été retardée – .

La Tesla Semi n’entrera en production de masse qu’en 2021.

Dévoilé à la fin de 2017, le semi-remorque de Tesla devait entrer en production en 2019.

Mis à part le retard de Tesla Semi, Tesla a publié cette semaine un rapport de résultats étonnamment solide.

Hier, le rapport sur les résultats de Tesla était surtout une bonne nouvelle. Défiant à nouveau les attentes, le constructeur automobile électrique a enregistré des ventes meilleures que prévu et a réussi à dégager un bénéfice trimestriel de 16 millions de dollars. Et bien que ce chiffre ne soit pas exactement bouleversant, il est certainement encourageant étant donné la longue histoire de Tesla de perdre de l’argent trimestre après trimestre.

Tout compte fait, Tesla au cours du trimestre de mars a vu son chiffre d’affaires atteindre 5,9 milliards de dollars, la société ayant livré 88 400 véhicules. Décomposant les choses encore plus loin, les modèles 3 et Y représentaient 76 200 de ces livraisons, tandis que les livraisons cumulatives pour les modèles S et X se sont élevées à 12 200 unités.

À ce stade, Tesla vend essentiellement des voitures aussi vite qu’elle peut les fabriquer. De plus, la société a un certain nombre de véhicules intrigants en préparation, une liste qui comprend le Tesla Semi, le Cybertruck et une version de nouvelle génération du Roadster.

Soit dit en passant, Tesla a annoncé hier que la production de masse de la Tesla Semi a encore été repoussée. Rappelons que lorsque Tesla a dévoilé pour la première fois la Tesla Semi fin 2017, la société a déclaré que la production de masse commencerait en 2019. Avant longtemps, Tesla a repoussé la date à 2020. Et avec le rapport sur les résultats d’hier, la société indique maintenant que la production de masse commencera en 2021.

Tesla n’a pas fourni de raison pour le retard mais, si nous sommes honnêtes, ce n’est pas si surprenant. Tesla fait beaucoup de choses extrêmement bien, mais le respect des délais de production n’en fait certainement pas partie. Le modèle Y étant la seule exception, chacun des véhicules de Tesla, du Roadster d’origine jusqu’au modèle 3, a subi des retards importants.

Malgré la date de sortie de la Tesla Semi, l’intérêt pour le véhicule a été incroyablement fort depuis son dévoilement officiel. Dans l’année qui a suivi son introduction, Tesla a commencé à diffuser d’importantes précommandes auprès de nombreuses sociétés du Fortune 500, notamment UPS et Walmart.

Pour un rappel rapide, le Tesla Semi d’entrée de gamme coûtera 150 000 $ et pourra parcourir 300 miles sur une seule charge. Un modèle plus cher à 180 000 $, quant à lui, offrira une autonomie de 500 miles.

Et parce que Tesla reste obsédé par l’accélération brute, il convient de noter que la Tesla Semi peut passer de 0 à 60 mi / h en 5 secondes à plat et de 0 à 60 mi / h lors du transport d’une charge de 80 000 livres. En contraste, un camion diesel standard a besoin de 15 secondes pour atteindre 60 mi / h environ une minute complète pour atteindre 60 mi / h lors du transport de 80 000 livres.

“Nous avons conçu le camion Tesla comme une balle”, a déclaré Musk avec fierté lors de l’introduction du véhicule il y a quelques années. Vous pouvez voir une vidéo de l’accélération Tesla Semi ci-dessous:

