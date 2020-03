La prochaine tablette de Samsung pourrait viser les iPads plus abordables d’Apple – .

Lancé il y a près d’une décennie, l’iPad est toujours la tablette la plus vendue de la ville. Apple a réalisé il y a quelques années que ses iPad devaient répondre à différents utilisateurs et a proposé différentes versions d’iPad, de l’iPad Mini à l’iPad Pro pour répondre à ces besoins. Apple a également conservé l’iPad ordinaire, qui est devenu la tablette économique la plus puissante que vous puissiez acheter, et nous avons vu des offres cohérentes pour l’iPad de 7e génération depuis un bon moment. Les concurrents d’Apple n’ont pas abandonné la concurrence avec l’iPad, et bien que la plupart des tablettes ciblent les consommateurs à petit budget, certains fournisseurs continuent de fabriquer des appareils haut de gamme qui peuvent aller à l’encontre des versions les plus redoutables de l’iPad Pro. Samsung en fait partie, ayant sorti il ​​y a quelques mois sa dernière alternative à l’iPad Pro, la Galaxy Tab S6 dans l’image ci-dessus. Et Samsung pourrait se préparer à sortir une version moins chère de cette tablette, qui semble cibler les iPad les moins chers d’Apple.

À partir de 499 $, l’iPad Air est la version moins chère d’Apple du Pro. L’Air fait vibrer la conception originale de l’iPad, qui comprend des lunettes plus épaisses et un bouton d’accueil avec prise en charge Touch ID – le Pro a des lunettes plus minces et uniformes et une prise en charge Face ID. L’Air est alimenté par une puce de série A presque aussi puissante que les Pro, A12 contre A12X, et dispose d’un connecteur Lightning au lieu de l’USB-C. L’iPad ordinaire est une version moins chère de l’Air, à partir de 329 $. La tablette dispose d’une puce A10 Fusion et d’un écran légèrement plus petit – 10,2 pouces pour l’iPad contre 10,2 pouces pour l’Air.

La Galaxy Tab S6 contient quelques fonctionnalités uniques pour une tablette, notamment un appareil photo à double objectif à l’arrière, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et un stylet intégré qui se fixe magnétiquement à l’arrière de la tablette. L’appareil ressemble presque à un iPad Pro, avec des lunettes minces et uniformes et aucun bouton physique à l’avant.

Un nouveau rapport d’Android Headlines indique que Samsung est sur le point de lancer une version Lite de la Tab S6 (image ci-dessus), qui comportera des spécifications de milieu de gamme.

La Galaxy Tab S6 Lite peut comporter un écran aussi grand que l’écran 10,5 pouces de la Tab S6. Mais il fera vibrer les spécifications de milieu de gamme, notamment une puce Exynos 9611, 4 Go de RAM, 64 Go / 128 Go de stockage et la prise en charge du stylet. Il n’est pas clair si la tablette conservera certaines des caractéristiques de signature de l’onglet S6, comme la double caméra ou le capteur d’empreintes digitales à l’écran.

Selon le rapport, l’appareil pourrait coûter 399 $, un prix qui le placerait entre l’iPad Air et l’iPad ordinaire. Mais la Tab S6 Lite aura un énorme inconvénient par rapport aux tablettes les moins chères d’Apple. L’ordinateur portable Android comportera un processeur milieu de gamme, tandis que les iPads plus abordables d’Apple sont alimentés par des processeurs de qualité iPhone. L’A12 Bionic est la même puce que celle de l’iPhone XR et de l’iPhone XS, tandis que l’A10 Fusion est la puce qui a été lancée avec l’iPhone 7. Les deux processeurs sont plus rapides dans les tests de référence que l’Exynos 9611.

Le lancement de la Galaxy Tab S6 Lite est prévu, bien que nous n’ayons pas de date de lancement réelle. Samsung devrait également actualiser sa série Galaxy Tab A avec de nouveaux modèles, qui seront encore moins chers que le Tab S6 Lite

Source de l’image: Samsung

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier.

