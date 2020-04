La prochaine tablette de Xiaomi sera 5G et aussi pas cher

Une année un peu agitée pour les produits bon marché si vous vouliez qu’ils correspondent aux dernières normes de connectivité. Les marques les plus abordables connaissent bien les dernières propositions. Eh bien, il semble que ce ne sera pas le cas de la prochaine tablette fabriquée par Xiaomi, la Redmi Pad 5G.

La cinquième version de la tablette du fabricant de toutes sortes de produits – plus technologiques et moins – viendra également dans sa marque économique Redmi et coïncidera avec prise en charge de la norme de mise en réseau 5G.

Redmi Pad 5G: contenir le prix, augmenter les fonctionnalités et améliorer la conception

Il faudra cependant éviter le processeur plus puissant de Qualcomm, présentant sa deuxième ligne bien méritée, le Snapdragon 765G ainsi que certaines fonctionnalités qui seront également très intéressantes en général.

Et c’est qu’une image promotionnelle de l’appareil est apparue en ligne, révélant la prise en charge des réseaux NSA – Non autonomes – et de la SA la plus avancée – Autonome – jusqu’à quatre haut-parleurs pour un Expérience sonore immersive ou charge rapide jusqu’à 30 W.

De même, la nouvelle tablette incorporera également de nouvelles fonctionnalités dans la section design. Son nouvel écran Il occupera une partie beaucoup plus grande de l’avant, qui n’aura désormais pratiquement plus d’espace de cadre dédié. Le panneau passera maintenant à un 90 Hz maximum, nous pouvons donc nous attendre à une meilleure expérience que nous voyons déjà dans les meilleurs appareils des grandes marques, puisque le OnePlus 7 Pro a été présenté il y a maintenant un an.

Xiaomi ne laisse pas non plus la section photographique déserte, qui sera occupée par un Capteur Sony 48 MP, probablement le bien connu IMX 586 que l’on voit déjà à travers une multitude de produits de la marque, du moins cher aux autres qui ne le sont pas tant.

Et tout cela viendrait sans perdre le fort attrait des prix qui caractérise la marque. Au fur et à mesure que nous avancions, il s’agit d’un appareil qui sera désormais intégré à la marque économique du fabricant, il a donc plus de raisons de se conformer dans cette section.

Selon l’image promotionnelle divulguée, un prix de départ de 1 999 yuans est attendu, ce qui serait environ 260 euros, 280 dollars ou 6 900 pesos mexicains à échanger directement.

La nouvelle tablette de Xiaomi soulagerait le Mi Pad 4 présenté en 2018. Deux ans qui ont parcouru un long chemin dans la partie hardware. Pour référence, le Redmi Pad 5G, qui inclurait le processeur du Redmi K30 5G, semble être jusqu’à 80% plus puissant en simple cœur et 25% plus puissant en multicœur que le Snapdragon 660 de son prédécesseur, selon les données de Geekbench.

