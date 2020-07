la prochaine version améliorera la batterie de votre ordinateur portable

Le navigateur Google Chrome est connu pour sa consommation d’énergie élevée, ce qui affecte négativement la batterie des ordinateurs portables dans lesquels il est installé. Cependant, le Windows Club garantit que la prochaine version, connue sous le nom de Chrome 86, intégrera une nouvelle fonctionnalité qui inversera cette situation.

Plus précisément, le navigateur Chrome limitera le nombre de fois qu’une page Web peut exécuter du code JavaScript lorsque l’onglet en question est en arrière-plan depuis plus de cinq minutes. Pour tester les avantages de cette mesure, les ingénieurs de Google ont mené une expérience avec 36 onglets ouverts en arrière-plan. Le résultat est surprenant: l’ordinateur sur lequel les tests ont été effectués a pu rester allumé pendant deux heures de plus grâce à de nouveaux paramètres le navigateur.

Les ingénieurs ont également effectué un test de consommation d’énergie en lisant une vidéo YouTube. L’amélioration n’était pas aussi importante que dans le scénario précédent, mais l’autonomie de l’équipe en a profité également.

Viendra à toutes les variantes de Google Chrome

Cette amélioration, pour le moment, non disponible dans la version publique de Google Chrome. Pour l’activer, il est nécessaire d’installer la version bêta de Google Chrome – connue sous le nom de Chrome Canary. Une fois installé, accédez simplement à la liste des fonctions expérimentales (chrome: // flags) et recherchez « # intensive-wake-up-throttling ».

Cette amélioration, selon le Windows Club, Il sera disponible sur toutes les plateformes compatibles avec Google Chrome. Les utilisateurs de MacOS, Windows, Linux et même Android, entre autres, pourront bénéficier de ces améliorations liées à la consommation d’énergie.

Actuellement, Google Chrome est à la traîne des alternatives comme Safari en matière d’efficacité énergétique. Cette série de changements pourrait aider à réduire les différences avec le navigateur Apple, largement recommandé parmi les utilisateurs de macOS en raison de son impact moindre sur l’autonomie des ordinateurs portables.

Un autre des sujets en suspens de Google Chrome est la consommation de mémoire RAM. Cependant, tout semble indiquer qu’une future mise à jour du navigateur réduira considérablement la quantité de cette mémoire que le logiciel de Google exige sur les ordinateurs Windows.