La production d’Apple en dehors de la Chine doit relever les défis

La dépendance d’Apple (certains diraient une dépendance excessive) à l’égard de la Chine est un sujet très controversé depuis un certain temps. Les efforts de l’entreprise pour augmenter la production d’Apple en dehors de la Chine n’ont cependant jamais été aussi intéressants que maintenant, lorsque l’épidémie de coronavirus a un impact substantiel à l’intérieur du pays.

L’Inde a été l’un des pays à déployer des efforts concertés pour conquérir davantage d’activités de fabrication d’Apple, mais quelques rapports ont souligné certains des défis à relever pour en faire une option viable…

Plus tôt cette semaine, un rapport du WSJ a affirmé qu’Apple avait prévu de fabriquer l’iPhone 11 en Inde, mais a ensuite abandonné l’effort.

L’un des grands défis, comme nous l’avons vu précédemment, est l’échelle et la complexité de la chaîne d’approvisionnement des composants d’Apple, dont une grande partie est située dans une région spécifique en Chine.

Ce n’est pas un hasard si une grande partie de la fabrication d’Apple se produit à Shenzhen et dans les environs. Tout d’abord, la ville est stratégiquement placée, servant de passerelle entre la Chine continentale et Hong Kong. C’est l’un des plus grands centres d’expédition au monde, avec un immense port à conteneurs.

Deuxièmement, le gouvernement chinois a établi Shenzhen comme la première zone économique spéciale du pays. Les ZES sont conçues pour encourager les entreprises à travers des réglementations de planification assouplies et de généreuses incitations fiscales – et, surtout, pour faciliter les investissements étrangers dans les entreprises locales. C’est cela, autant que ses atouts géographiques, qui lui a permis de croître à un tel rythme.

Troisièmement, cette ZES a été créée en 1980, ce qui signifie que la ville a eu 37 ans pour devenir le centre de fabrication du monde de la technologie. Apple s’appuie sur un vaste réseau de fournisseurs et sous-traitants, dont certains peuvent ne constituer qu’un seul petit composant. La majorité d’entre eux sont basés à Shenzhen et ses environs immédiats, de sorte que la logistique de rassembler tout en un seul endroit pour l’assemblage est simple.

Donc, lorsque nous parlons de la production d’Apple en dehors de la Chine, nous devons vraiment parler de la fabrication de composants ainsi que de l’assemblage final.

Un rapport de The Information a déclaré hier qu’Apple avait en effet étudié la faisabilité de la production de composants en Inde, mais les résultats de cette enquête n’étaient pas encourageants. Parmi les difficultés rencontrées figuraient:

Manque de main-d’œuvre qualifiée

Incapacité ou refus de se conformer aux normes de responsabilité des fournisseurs d’Apple

Mauvaise qualité des routes locales, rendant le transport difficile

Une grande partie de cela, cependant, est un Catch-22. Les fournisseurs ne sont pas disposés à effectuer les investissements importants nécessaires pour se conformer aux politiques environnementales d’Apple, par exemple, en raison des coûts d’investissement importants. Des commandes importantes sont nécessaires pour amortir ces coûts, ce qu’Apple ne peut pas encore offrir en raison de toutes les difficultés mentionnées.

Jusqu’à présent, l’approche d’Apple semble accélérer progressivement les choses sur une longue période. Malgré toutes les discussions sur les changements à grande échelle de la capacité de fabrication, la réalité a été jusqu’ici plutôt modeste.

J’ai déjà dit, cependant, que la dépendance excessive à l’égard d’un pays est un risque auquel Apple doit faire face.

À long terme, l’idée d’Apple de déplacer plus de production hors de Chine est logique. Apple vise depuis longtemps la diversification de sa chaîne d’approvisionnement, préférant avoir plusieurs fournisseurs pour autant de composants que possible, et une diversification géographique est également logique si les obstacles logistiques peuvent être surmontés. Une dépendance excessive à l’égard de la Chine représente un risque, et c’est celui qu’Apple voudra progressivement atténuer.

Ce qui n’était pas clair à l’époque, c’était à quel point ce risque pouvait soudainement se faire sentir. L’impact sur la fabrication chinoise créé par l’épidémie de coronavirus a changé cela. Alors que le gouvernement chinois et les fournisseurs d’Apple brossent actuellement un tableau optimiste, nous n’avons toujours aucune idée du réalisme de cette image.

Quels que soient les défis auxquels Apple est confronté dans la diversification géographique de sa chaîne d’approvisionnement, ce sont ceux qui doivent être surmontés. J’espère et je m’attends à ce que la société déploie actuellement beaucoup plus d’efforts pour accélérer ces efforts.

Photo de Mumbai: PHD Media

