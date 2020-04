La production de commutateurs augmente

la Nintendo Switch il est plus difficile que jamais de trouver en ce moment, car les efforts de distance sociale pour lutter contre la propagation de Covid-19 ils ont augmenté la demande pour le système de jeu tout en empêchant la production. Nintendo a reconnu des problèmes pour la première fois février quand il a livraisons différées Interrupteur à thème Animal Crossing au Japon. Cependant, la semaine dernière, il a déclaré que les consoles seraient expédiées plus tard ce mois-ci.

Nintendo Switch: il est maintenant vraiment difficile de trouver

Selon leurs sources, la société prévoit d’augmenter la production de Switch pour l’année 2020 d’environ 10 pour cent plus que l’env. 20 millions de consoles produites en 2019.

En plus de coronavirus et la demande de jouer à Animal Crossing: New Horizons ou Ring Fit Adventure, l’autre chose qui pourrait garder l’offre serrée est la marché des revendeurs ou aussi appelé “bagarinaggio”. Un récent rapport de Motherboard s’est concentré sur les détaillants qui utilisaient des bots pour bloquer les systèmes disponibles dès leur mise en vente.

Ces robots ne fonctionnent pas en Italie. Ici, il y a la même situation qui a conduit les États-Unis à faire quelque chose de différent que d’habitude: construire DIY votre Nintendo Switch. Grâce aux pièces détachées issues d’Internet, les gens ont opté pour cette solution.