La production de comprimés antiviraux augmente après un essai clinique aux États-Unis – .

Un comprimé antiviral du Japon appelé Avigan qui est normalement utilisé pour traiter la grippe est de plus en plus considéré comme une option de traitement possible pour les personnes souffrant du coronavirus COVID-19.

La société qui fabrique le médicament est en train d’accélérer sa production, ce qui intervient alors qu’un essai clinique avec le médicament est en cours aux États-Unis – et des sociétés du monde entier se précipitent pour trouver des traitements et, finalement, un vaccin avec lequel enfin obtenir le pandémie de coronavirus sous contrôle.

Le médicament, également connu sous le nom de favipiravir et fabriqué par Fujifilm Corp., a été approuvé pour la fabrication et la vente au Japon depuis 2014, lorsqu’il était utilisé pour lutter contre la grippe. La société a annoncé ces derniers jours que dans le cadre de l’accélération de la production du médicament, elle allouerait des capacités supplémentaires dans une usine au Japon pour fabriquer Avigan – et la société a également conclu un certain nombre d’accords nécessaires avec des sociétés internationales pour s’approvisionner en matières premières. et les fournitures pharmaceutiques nécessaires pour fabriquer le médicament.

Le plan annoncé par Fujifilm prévoit une production mensuelle de 100 000 cours de traitement d’Avigan d’ici juillet, une augmentation de 2,5 fois par rapport à la production actuelle de l’entreprise qui a commencé en mars. À partir de là, Fujifilm atteindra finalement 300 000 cours de traitement d’ici septembre. Et un «cours de traitement», soit dit en passant, implique deux doses de 1800 mg chacune le jour 1, suivies de deux doses de 800 mg chacune les jours 2 à 14, selon Fujifilm.

Dans le cadre des efforts d’intervention d’urgence du gouvernement japonais contre le coronavirus qu’il a annoncé au début du mois, le gouvernement prévoit de stocker deux millions de traitements pour Avigan. Et tandis que Fujifilm travaille pour s’assurer que le gouvernement du Japon a ce dont il a besoin, la société dit qu’elle travaillera également à «s’engager avec d’autres pays après consultation avec (le) gouvernement japonais».

Cette montée en puissance fait suite au lancement plus tôt ce mois-ci d’un nouvel essai clinique d’Avigan aux États-Unis impliquant environ 50 patients atteints de COVID-19. Selon Fujifilm, cet essai est mené en collaboration avec le Brigham and Women’s Hospital, le Massachusetts General Hospital et la University of Massachusetts Medical School.

Depuis que le gouvernement japonais a approuvé pour la première fois son fabricant et sa vente comme traitement antiviral contre la grippe il y a quelques années, la société ne l’a fabriqué et distribué qu’à la demande du gouvernement. Et le médicament ne devait être envisagé pour son utilisation, selon la société, «qu’en cas d’épidémie d’infections nouvelles ou réémergentes du virus de la grippe dans laquelle d’autres médicaments antiviraux contre la grippe ne sont pas efficaces ou insuffisamment efficaces, et que le gouvernement japonais décide d’utiliser le médicament comme contre-mesure contre de tels virus grippaux. »

Bien sûr, plusieurs thérapies supplémentaires sont actuellement testées pour essayer de trouver le meilleur traitement pour les personnes infectées par le virus. Le remdesivir est un antiviral inclus dans l’essai massif COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé, et il a été développé par Gilead Sciences initialement pour traiter Ebola avant que les médecins ne le réorientent pour le traitement par COVID-19.

Espérons que le bon traitement sera bientôt trouvé. La pandémie de coronavirus ne fait que s’aggraver, avec plus de 2,2 millions de personnes infectées dans le monde à ce stade, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins. En outre, plus de 150 000 personnes dans le monde sont mortes du coronavirus.

