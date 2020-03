La production de Foxconn augmente, mais les inquiétudes concernant la chaîne d’approvisionnement persistent

La vitesse à laquelle la production de Foxconn a repris après les fermetures et les ralentissements des coronavirus a «dépassé les attentes», selon le fondateur de la société, Terry Gou.

La société n’a cependant pas révélé quelles étaient ces attentes, et elle a averti qu’il pourrait y avoir des problèmes de chaîne d’approvisionnement à venir …

Le principal assembleur d’iPhone d’Apple avait précédemment déclaré que son chiffre d’affaires de février avait baissé de plus de 1,6 milliard de dollars en raison de la fermeture de certaines usines et d’autres manquant de personnel. Il s’agit de la plus forte baisse de production de l’entreprise en sept ans.

Gou a dit au South China Morning Post et à d’autres qu’il y avait un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles.

Gou a déclaré aux journalistes de Taipei que les efforts de retour au travail dans les usines de Foxconn en Chine avaient “dépassé nos attentes et notre imagination”, et que l’approvisionnement de ses usines là-bas et au Vietnam était revenu à la normale.

Gou, cependant, a mis en garde contre la faible demande des consommateurs […] «Aux États-Unis, ce qui nous inquiète, c’est le marché», a-t-il déclaré. «Si la production reprenait rapidement mais que les consommateurs arrêtaient de dépenser… ce serait la clé de la reprise économique» […]

Gou a dit qu’il avait des «inquiétudes» sur la chaîne d’approvisionnement en électronique au Japon et en Corée du Sud, qui sont aux prises avec leurs propres épidémies graves de coronavirus. Il a également cité la hausse des prix des puces de mémoire dynamique à accès aléatoire et des problèmes d’approvisionnement avec les panneaux d’affichage.

Bien que Foxconn n’ait pas fourni de données fiables sur la capacité de production, nous savons que la société prévoit de revenir à pleine capacité d’ici la fin du mois, et l’annonce d’aujourd’hui semble suggérer que le plan est en bonne voie.

La demande peut en effet être le plus gros problème maintenant, alors que le coronavirus continue de se propager. L’Italie est en pleine fermeture, tous les magasins sauf essentiels étant fermés (y compris, bien sûr, les magasins Apple). Les États-Unis mettent également en œuvre certaines étapes de verrouillage qui devraient augmenter en gravité et en échelle.

