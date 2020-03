La production de Galaxy Z Flip augmente après de fortes ventes anticipées – .

Les smartphones traditionnels ne risquent pas encore d’être remplacés par leurs homologues pliables, mais certains signes indiquent que le nouveau facteur de forme pourrait être plus qu’un engouement passager. Malgré des rapports antérieurs contraires, DigiTimes cite des sources de l’industrie qui affirment que Samsung augmente la production du Galaxy Z Flip récemment sorti après que le téléphone ait vendu plus d’unités que prévu en Corée et dans d’autres pays du monde.

Selon le nouveau rapport, le premier lot de livraisons de Galaxy Z Flip en Corée, aux États-Unis, à Taiwan, à Hong Kong, en Russie, à Singapour, en France, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis s’est déjà vendu.

Bien que le Galaxy Z Flip soit un peu plus cher que la plupart des smartphones phares traditionnels à 1380 $ aux États-Unis, il est toujours plus de 100 $ moins cher que le Motorola Razr pliable et bien plus de 500 $ moins cher que le pliable initial de Samsung, le Galaxy Fold. En conséquence, les expéditions de Galaxy Z Flip en Corée devraient atteindre 100 000 d’ici la fin mars, tandis que les expéditions internationales pourraient atteindre jusqu’à 500 000 unités au cours de la même période. Des sources estiment que d’ici la fin de 2020, les expéditions pourraient atteindre 2 à 2,5 millions d’unités, et si l’appareil pliable parvient à faire sensation en Chine, Samsung pourrait expédier jusqu’à 5 millions de téléphones Galaxy Z Flip avant la fin de la année.

À condition que les sources DigiTimes soient précises, il s’agit d’un développement assez intéressant pour Samsung. Il y a quelques jours à peine, des rapports suggéraient que l’épidémie de coronavirus avait un impact extrêmement négatif sur les premières ventes du Galaxy S20, bien que nous ayons noté que les prix élevés et l’absence d’un modèle d’entrée de gamme abordable, comme le Galaxy S10e le plus vendu, ne pouvaient aidé. Pendant ce temps, le Galaxy Z Flip est une bonne affaire par rapport aux autres téléphones pliables sur le marché, et, voilà, il semble connaître un succès précoce malgré l’épidémie.

Nous n’avons encore rien entendu d’officiel, alors prenez ces rapports avec un grain de sel, mais alors que les fabricants de smartphones tentent de trouver leur place avec des appareils pliables, le Galaxy Z Flip pourrait être le premier à flairer le succès grand public.

Source de l’image: Samsung

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.