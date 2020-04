la production de gaz propre à partir des mégots de cigarettes

Avec ces nouvelles, les écologistes auront quelque chose à célébrer, parce que les mégots de cigarettes détestés jetés au sol ou cachés dans le sable ils auront une nouvelle vie, d’ailleurs pour une juste cause. Chaque année, des dizaines de milliards de cigarettes sont consommées par la population, et les mégots associés sont l’un des principaux problèmes de pollution de l’environnement. Mais l’initiative “Désactiver le développement durable” pourrait mettre fin à tout cela avec un recyclage capable de générer de l’énergie et des matériaux industriels.

Le projet conçu et financé par Cushman & Wakefield, société de services immobiliers, prévoit la collecte des mégots de cigarettes jetés autour de la zone d’une cinquantaine de centres commerciaux situés dans les principales villes italiennes et le transport ultérieur vers l’usine RES (Reliable Environmental Solutions) de Ravenne où ils seront transformés en énergie.

Recueillir efficacement les mégots n’est pas une tâche facile, et pour cette raison les centres commerciaux concernés des paniers adaptés à la collecte seront fournis à toutes les entrées à l’exclusion des mégots. Le volume total de la collection sera ensuite transféré à Ravenne grâce à l’utilisation de tambours scellés spéciaux.

Désactiver le développement durable: produire du gaz propre à partir des mégots de cigarettes

Au centre RES les mégots sont chargés et soumis à un traitement thermochimique à l’intérieur d’un réacteur. Ensuite, grâce à un mélange d’eau, le matériau est converti des fibres textiles en charbon aqueux. Par la suite, le tamisage du charbon aqueux a lieu afin de séparer le même charbon de la partie liquide, afin que les deux produits puissent être mis sur le marché.

La partie aqueuse se prête à une utilisation très particulière, car grâce à un procédé anaérobie, ce liquide peut être transformé en biogaz et en biométhane. Si, en revanche, il est combiné avec des microalgues, une substance organique résiduelle est créée dans les eaux usées pour être transformée en biocarburant. La partie sèche, c’est-à-dire l’hydrocarbure, il sera très riche en carbone et pourra être utilisé pour l’industrie des colorants et des peintures ou comme substitut du charbon actif dans les flux de traitement.

Comme l’explique l’ingénieur Davide Bersani de la coopérative Res de Ravenne:“Nous allons commencer avec un peu de retard sur la feuille de route, qui implique une expérimentation d’au moins six mois avec une première phase de recherche appliquée dans laquelle nous effectuerons des tests sur banc et avec un réacteur pilote, tandis que dans la seconde nous nous concentrerons sur les données. Il sera important pour les résultats qu’un recyclage approprié soit obtenu. “

Cela dit, le projet est déjà en cours de finalisation à ce stade Cushman & Wakefield n’a qu’à décider d’impliquer d’autres partenaires pour obtenir plus de financement et agrandir les centres de collecte des mégots de cigarettes, la matière première que nous connaissons est presque inépuisable en Italie.