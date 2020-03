La production de l’iPhone 12 est toujours en cours, mais Apple pourrait attendre jusqu’en mai pour décider d’une date de sortie – .

Le plan de TSMC de produire en masse une puce A14 avec un processus de 5 nm pour l’iPhone 12 est toujours dans les délais.

La sortie de l’iPhone 12 pourrait être retardée de quelques mois en raison de l’impact économique du coronavirus.

Apple aurait cloué une date de sortie pour l’iPhone 12 en mai.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Un nouveau rapport de Digitimes (via MacRumors) indique que le plan de TSMC pour commencer à fabriquer des puces de 5 nm est toujours dans les temps. Si tel est le cas, cela suggère qu’Apple envisage toujours de respecter le calendrier de production de son iPhone 12 le plus fidèlement possible. Rappelons que l’iPhone 12 sera doté d’une puce A14 qui serait basée sur un processus de 5 nm.

L’avantage du nouveau processus 5 nm se traduirait par des gains de performances significatifs tout en utilisant nettement moins d’énergie. En termes simples, la puce A14 d’Apple représentera probablement une énorme amélioration de l’efficacité globale.

Bien sûr, on ne sait pas exactement quand l’iPhone 12 arrivera sur les tablettes des magasins. Même dans un scénario où l’iPhone 12 peut entrer dans la production de masse à temps, on ne sait pas si Apple pourrait retarder la sortie de l’iPhone 12 jusqu’à ce que l’impact économique du coronavirus commence à diminuer. Gardez à l’esprit que le chômage aux États-Unis atteint actuellement un niveau historique et qu’une grande partie de la population a dû se démener pour joindre les deux bouts. À son tour, il est fort possible qu’Apple puisse sortir l’iPhone 12 à un moment où les gens aux États-Unis et à travers le monde ont des questions plus urgentes à portée de main.

Un récent rapport Nikkei ajoute:

“Mis à part les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, Apple craint que la situation actuelle ne réduise considérablement l’appétit des consommateurs pour mettre à niveau leurs téléphones, ce qui pourrait conduire à une réception docile du premier iPhone 5G”, a déclaré une source ayant une connaissance directe de la discussion. «Ils ont besoin que le premier iPhone 5G soit un succès.

À l’heure actuelle, la date de sortie de l’iPhone 12 reste en suspens. Alors qu’Apple aimerait idéalement le publier en septembre, nous avons vu des informations selon lesquelles il pourrait être retardé jusqu’en novembre. Des rapports plus pessimistes suggèrent qu’il pourrait être retardé jusqu’en 2021.

Sur une note connexe, il est possible que le verrouillage en cours – qui a actuellement des employés d’Apple travaillant à domicile – pourrait ralentir considérablement le processus de développement et de test pour l’iPhone 12. À ce stade, nous avons vu des rapports indiquant que les ingénieurs d’Apple ont été impossible d’effectuer certains tests avec les prototypes de l’iPhone 12 en raison de restrictions de voyage avec la Chine.

La bonne nouvelle est que septembre est encore dans quelques mois, c’est-à-dire qu’Apple n’a pas encore à prendre de décision définitive concernant le calendrier de sortie de l’iPhone 12. Cela dit, des sources ont indiqué que les dirigeants d’Apple évalueront la situation dans environ 4 à 6 semaines et effectueront un dernier appel dans le courant du mois de mai.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.