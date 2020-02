La production de l’iPhone est retardée par le coronavirus

La production d’iPhone que Foxconn prévoyait de redémarrer la semaine prochaine ce ne sera pas possible, ni la réouverture de l’usine Compal Electronics qui produit l’iPad pour Apple.

Vous en connaissez déjà la raison: l’extension du coronavirus de Wuhan qui continue de faire des ravages en Chine avec 813 décès confirmés et 37 000 infectés, surmontant déjà la létalité de l’épidémie de SRAS qui est également apparue en Chine en 2002 et s’est propagée dans le monde entier avec un taux de mortalité moyen sévère qui a atteint 13% des personnes touchées.

Et tout cela selon les données officielles, car on soupçonne qu’ils sont beaucoup plus que reconnus, en plus de la médecin qui a alerté la gravité de la maladie avant tout le monde et cela non seulement n’a pas été pris en compte, mais a été arrêté et réprimandé. L’affaire a provoqué la plus grande vague de critiques en Chine depuis les événements de la place Tiananmen en 1989.

Production d’iPhone et d’autres produits électroniques

L’épidémie de coronavirus a coïncidé avec le Nouvel An lunaire en Chine et les autorités et les entreprises ont profité de l’occasion pour étendre les “vacances” dans la plupart des provinces chinoises par crainte d’une nouvelle contagion, renforcer les mesures impressionnantes Des start-ups qui touchent des dizaines de millions de personnes et plusieurs villes qui sont complètement «scellées», avec des transports limités et des quarantaines massives.

Pour comprendre ce que cela signifie, n’oubliez pas que Foxconn, le plus grand producteur mondial de produits Apple, Elle compte à elle seule plus d’un million d’employés dans ses usines en Chine. Bien qu’il devait reprendre la production d’iPhone et d’autres à partir du 11 février, cela ne sera pas possible.

Après avoir examiné les usines, les autorités sanitaires chinoises ont informé Foxconn risques élevés d’infection par un coronavirus et, par conséquent, ils ne lui ont pas donné la permission de redémarrer la production de l’iPhone et d’autres produits. Compal Electronics, qui fabrique l’iPad, prolongera également la licence de ses employés au moins jusqu’à la semaine suivante.

«Les gouvernements locaux ne veulent pas risquer la propagation du virus dans un environnement de travail aussi massif. Personne ne veut prendre la responsabilité de reprendre le travail à ce moment critique », ont déclaré des sources consultées avec Nikkei Asian.

Étant donné que La Chine est le premier producteur mondial Des milliers de produits de toutes sortes sont fabriqués dans ses usines et dans toutes ses usines et pour toutes les grandes technologies, au moins cela aura un impact sur les expéditions et les lancements de produits. Le retard dans la production de l’iPhone en est un, mais il y a des centaines d’appareils fabriqués en Chine et nous en avons vu d’autres en difficulté comme la console Nintendo Switch.

Aspects sociaux et économiques

Faites remarquer que le gouvernement chinois prend mesures de confinement exceptionnelles qui n’ont pas de précédent pour empêcher la propagation du coronavirus dans le pays et de nouveaux foyers dans d’autres provinces en dehors de leur origine. Les lois ne sont pas strictes, elles sont extrêmes et les autorités ou les citoyens qui violent les normes mises en place pour la prévention et le contrôle des épidémies pourraient encourir des sanctions qui incluent la peine de mort.

Terrible En plus des tragédies personnelles causées par un certain nombre de décès et d’infection de gravité différente (on suppose qu’il y en a beaucoup plus que celles indiquant des dates officielles), l’épidémie a un impact sur l’économie mondiale et en particulier dans le domaine technologique, celle des transports ou du tourisme.

Les sacs chinois se sont effondrés. La Bourse de Shenzhen, la deuxième plus importante en Chine avec un poids plus important d’entreprises technologiques, a chuté de près de 9% lors du plus gros krach intrajournalier de son histoire. D’autres sacs asiatiques comme le japonais Nikkei ou Hong Kong ont également fortement chuté ces derniers jours. Sans une telle profondeur, les échanges internationaux se sont également infectés. Il est à craindre que des pressions baissières continuent de s’exercer à court terme jusqu’à l’arrêt de la contagion.

L’impact sur l’économie chinoise sera sensible (estimé à 2% du PIB), mais limité dans le reste du monde tant que le virus ne devenez pas une pandémie mondiale. Quelque chose qui est exclu aujourd’hui, bien que cela suscite des inquiétudes.

Méfiez-vous des logiciels malveillants, de la désinformation et de la haine

Pour que rien ne manque, nous continuons à voir des campagnes de malware, de la désinformation et des mouvements racistes promus dans les réseaux sociaux par les habitués sans cœur. Comme nous l’avons dit. Il est important d’être prudent face à cette urgence sanitaire mondiale et de prendre des précautions raisonnables pour prévenir l’infection. Mais il est tout aussi important empêcher la propagation de virus virtuels et la désinformation.

Et puisque nous sommes: ne pas céder au racisme et à la haine qui sévissent également afin de ne pas accumuler plus de dégâts dans une situation déjà douloureuse dont souffrent les citoyens chinois. Ils sont les grandes victimes de tout cela.