La production de Nintendo Switch retardée en raison d’un coronavirus – .

(Nintendo Photo)

La production de consoles Nintendo Switch et de plusieurs accessoires a été retardée en raison de l’épidémie du coronavirus mortel, a annoncé jeudi la société.

Les livraisons de Nintendo Switch au Japon et en Chine ainsi que la production de manettes Joy-Con et un jeu appelé Ring Fit Adventure font partie des produits retardés.

Le coronavirus est originaire de Chine et a tué plus de 500 personnes en quelques semaines. La Fondation Bill et Melinda Gates s’est engagée plus tôt cette semaine à dépenser jusqu’à 100 millions de dollars pour stopper la propagation du virus, qui a été signalée dans près de 30 pays.

Les grandes entreprises technologiques qui font des affaires en Chine ont pris des précautions pour empêcher la propagation de la maladie. Amazon et Microsoft font partie d’un groupe de grandes sociétés limitant les voyages en Chine. Randy Tinseth, vice-président du marketing chez Boeing Commercial Airplanes, a récemment prédit que le virus aurait un impact sur l’industrie aéronautique et l’économie mondiale dans son ensemble.