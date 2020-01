La production indienne d’iPhone augmente grâce à la troisième usine de Wistron

Le redressement signalé par Apple en Inde semble se poursuivre, car l’assembleur d’iPhone Wistron dit que sa troisième usine indienne d’iPhone est en train de se préparer à une production à grande échelle après un essai antérieur réussi.

Wistron a été le premier assembleur d’iPhone d’Apple dans le pays, et a initialement commencé la production avec l’iPhone SE – toujours vendu là-bas – avant d’ajouter l’iPhone 6S et iPhone 7…

Digitimes rend compte de l’annonce de l’entreprise.

Wistron prévoit de commencer à augmenter la production, y compris les smartphones, de sa troisième usine en Inde après le lancement de la production d’essai dans l’usine en novembre 2019, selon le président de la société, Simon Lin.

La construction de la troisième usine a été rapide, grâce aux efforts de collaboration de [the] équipe locale, a déclaré Lin, ajoutant que les talents locaux rempliront les emplois de la direction de haut à moyen niveau de l’usine […]

La troisième usine, située à Narasapura, [boost] La capacité de production globale de Wistron en Inde, a déclaré [industry] observateurs.

Le fournisseur rival Foxconn fabrique désormais l’iPhone XR localement, et il est prévu qu’il commence également la production de l’iPhone 11, tandis que Wistron se concentre sur les modèles plus anciens.

Bien que la production d’iPhone en Inde ait jusqu’à présent été principalement destinée à la vente locale, le gouvernement indique que les iPhones fabriqués en Inde seront également exportés.

Le prix haut de gamme d’Apple signifie que l’entreprise a eu du mal à gagner du terrain dans un pays où le revenu annuel moyen est inférieur à l’équivalent de 2000 $ par an, ce qui lui laisse moins de 2% de part de marché. Cependant, une croissance de la classe moyenne et des baisses de prix d’Apple aurait vu un «revirement complet» de la fortune de la société l’année dernière, avec les iPhones indiens qui ne faisaient que partie de l’image.

L’année 2019 a vu un revirement complet de la part de marché d’Apple et de sa présence en Inde, alimentée par des baisses de prix attrayantes sur les modèles d’iPhone de génération précédente (iPhone XR), des modèles haut de gamme plus récents et abordables (iPhone 11) et des programmes attractifs sur d’autres produits.

Non seulement les modèles plus anciens et de nouvelle génération, mais aussi les montres Apple, AirPods Pro et ordinateurs de bureau Mac ont connu une grande adoption dans le pays.

