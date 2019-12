La promo de la saison 3 de Masked Singer dévoile de nouveaux costumes | Screen Rant

Saison 3 de Le chanteur masqué est en route en février. Fox a publié la bande-annonce promotionnelle qui taquine que la saison prochaine mettra en vedette des célébrités encore plus grandes. Dans le clip, ils révèlent quatre des costumes de célébrités – la souris, le robot, la banane et le monstre.

Ce concours de chant who-sung-it combine mystère, célébrités et talent. Avec deux saisons sous la ceinture de Fox, Le chanteur masqué est devenu un succès retentissant, alors que le public regarde les célébrités s'affronter dans une bataille de chant épique, habillé de la tête aux pieds dans des costumes élaborés et des masques complets pour cacher leur véritable identité. Cette compétition top secrète a opposé des chanteurs primés aux Grammy Awards à des athlètes professionnels, des acteurs, des comédiens et des personnalités de la télévision. La première saison, le Monster aka T-Pain a remporté la première place. Dans la saison 2 récemment terminée, l'animateur de télévision et comédien Wayne Brady a remporté le prix déguisé en Fox.

En relation: Double élimination du chanteur masqué: Flamingo est Adrienne Bailon et Rottweiler est Chris Daughtry

Le public est impatient pour une autre saison de Le chanteur masqué, Heureusement, la préparation pour la saison prochaine est en bonne voie puisque Fox vient de sortir la bande-annonce de la saison 3 qui devrait être diffusée en 2020 après le Super Bowl LIV. La bande-annonce a révélé qu'il y aurait une variété de célébrités, alors que l'hôte Nick Cannon livrait des costumes aux stars secrètes. Il commence par livrer une caisse géante à un manoir de Beverly Hills, en Californie, les côtés de la chute de la caisse, révélant un costume de souris ballerine grand et maigre. Seuls les pieds de la célébrité à laquelle il a livré le costume sont affichés, les seuls indices sont les bottes Ugg de la personne et un chien chihuahua blanc qui porte un tutu rose. Les fans ont déjà commencé à spéculer que cela pourrait être la star de la télé-réalité et deejay Paris Hilton ou le maquilleur et personnalité de YouTube Jeffree Star. Regardez le teaser complet ci-dessous:

Ensuite, Cannon livre une autre caisse, cette fois à un homme portant des bottes de cowboy et un chapeau de cowboy, le costume de cette personne se révèle être un robot jouet bleu. Après cela, l'hôte est vu dans les coulisses d'un spectacle, où il est révélé qu'il y aura une star portant un costume de banane géant souriant. Ensuite, il y a un terrain de football avec une caisse au centre qui reste fermée, laissant entendre qu'il y aura un joueur de la NFL la saison prochaine. Enfin, il y a une photo d'une femme allongée sur le balcon d'une maison extravagante où elle a été vue en train de siroter un cocktail avec vue sur l'océan. Cannon lui livre une caisse, qui révèle un monstre borgne rose duveteux avec ce qui semble être de faux ongles jaunes à pois pour les griffes. Lorsque l'hôte voit qui sera la célébrité, il dit: "Tu dois te moquer de moi. La saison 3 est sur le point d'être allumée!"

La saison 3 semble avoir les plus grandes stars et certains des costumes les plus extravagants à ce jour. Il semble que cette émission populaire continuera de faire boule de neige et deviendra de plus en plus populaire auprès des célébrités et du public. Les fans essaient déjà d'utiliser les premiers indices pour découvrir qui sont les célébrités et la saison n'a même pas commencé.

Suivant: Michelle Williams, de la chanteuse masquée, parle de l'électrocution sur le plateau

le Chanteur masqué La saison 3 sera diffusée dimanche 2 février après le Super Bowl sur Fox.

Source: Le chanteur masqué