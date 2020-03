la promotion à partir de 5,99 euros pour activer 50 gig par mois

Tous les utilisateurs intéressés par la nouvelle marque unique WindTre peut désormais compter sur la promotion Go 50 Top +, la merveilleuse occasion de demander l’activation de 50 gig du trafic de données derrière le paiement d’une contribution fixe de 5,99 euros par mois pour toujours.

Comme cela se produit toujours dans de telles situations, il est bon de se rappeler que l’accès aux ce n’est pas à portée de main n’importe lequel d’entre nous, mais cela ne semble possible et exclusif que s’il est en possession de certaines conditions préalables, telles que opérateur virtuel (les dérivés de WindTre doivent être considérés comme exclus).

En plus de la portabilité du numéro d’origine, l’utilisateur est également invité à payer 10 euros pour la SIM rechargeable (pas un coût d’activation réel).

WindTre: voici la promotion au grand contenu

la WindTre Go 50 Top + donc il est né comme une promotion de version attaque de l’opérateur Conçu pour les utilisateurs qui souhaitent abandonner leur opérateur en dépensant seuls 5,99 euros par mois avec prélèvement automatique sur le crédit restant de la carte SIM rechargeable.

Cependant, ils étaient bien positionnés au sein de la promotion 50 gig du trafic de données à la vitesse de navigation maximale, soutenu par 200 SMS qui peut être envoyé à n’importe quel numéro, ainsi que minutes illimitées pour appeler des amis et des parents.

Les parties intéressées peuvent également se fier à la version Easy Pay, cela signifie qu’ils se rejoindront 100 giga au lieu des canons 50, toujours payer 5,99 euros par mois, mais directement via le compte courant banque, et non le crédit résiduel, avec une durée contractuelle égale à 24 mois.

Toutes les informations sont disponibles dans les points de vente disséminés sur le territoire national.