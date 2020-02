la promotion de 50 concerts prolonge Iliad

Les premiers jours de février marquent le renouvellement d’un passer à Vodafone certainement capable de répandre Iliad, parlons à tous égards de la Spécial illimité 7, solution spectaculaire malheureusement encore distribuée en version attaque de l’opérateur, ergo ne peut être activé qu’après avoir satisfait à certaines exigences.

Comme vous pouvez l’imaginer en toute sécurité, compte tenu de sa nature, la campagne promotionnelle actuelle est disponible uniquement et exclusivement pour les utilisateurs qui se trouvent en possession d’une carte SIM rechargeable de iliad ou un opérateur virtuel, ainsi que prêt à demander la portabilité du numéro d’origine. Le coût initial à engager ce n’est pas particulièrement élevé, même s’il s’installe 12 euros pour l’offre elle-même, avec l’ajout de 10 euros pour l’achat de la carte SIM sur laquelle apporter le numéro. Contrairement à d’autres solutions, l’activation est possible uniquement et exclusivement dans les magasins disséminés sur tout le territoire, pas sur le site officiel.

Passez à Vodafone: voici la promotion que nous attendions

Net de tout cela, le passer à Vodafone en question, il est certainement l’un des meilleurs offres comme toujours, car il vous permet d’accéder facilement 50 gig d’Internet à la vitesse de 4,5G, en passant par minutes illimitées appeler aussi n’importe qui SMS sans limites à envoyer à tout numéro de téléphone préalablement enregistré sur le territoire national.

Les coûts fixes sont loin d’être élevés, tout compte fait, l’utilisateur n’aura qu’à payer 7 euros par mois débité directement et automatiquement sur le crédit restant de la carte SIM rechargeable. Enfin, il n’y a pas de présent obligation contractuelle durable, il sera possible de quitter l’entreprise à tout moment, sans crainte d’être obligé de payer des pénalités de toute nature.