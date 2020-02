la promotion Faisons-le est active partout

la Flyer Euronics élargit les possibilités d’achat pour les utilisateurs italiens avec la campagne promotionnelle appelée Faisons-le en deux, une solution permettant au consommateur de bénéficier d’une remise de 50% sur le deuxième achat effectué directement en magasin.

La disponibilité, contrairement à ce qui avait été annoncé à l’origine, concernant la diffusion uniquement et exclusivement dans les magasins du partenaire Dimo, est désormais diffusée sur l’ensemble du territoire national; cela signifie que ce que nous allons vous dire est valable partout sans distinctions, mais pas sur site officiel de l’entreprise.

Flyer Euronics: ces prix sont vraiment bons

Le mécanisme derrière le Flyer Euronics il est vraiment attrayant et essaie de pousser l’utilisateur à acheter de nouveaux produits technologiques, sans frais épargnés. Le but ultime est-il réduction la 50% sur le produit le moins cher d’un couple des modèles précédemment choisis, mais il est absolument nécessaire de respecter certaines limitations importantes.

Tout d’abord, il n’est pas possible de cibler les appareils de marques telles que Dyson, Bose, Apple et iRobot ou les jeux sur console; de plus, il ne sera pas possible d’acheter deux modèles dans la même catégorie de produits, tels que deux PC, deux ordinateurs portables, deux tablettes, deux smartphones, etc. Comme d’habitude, les chèques, cartes-cadeaux, abonnements, recharges téléphoniques et services numériques généraux sont exclus.

la Flyer Euronics vous pouvez le parcourir en détail ci-dessous, mais n’oubliez pas que je prix dont 50% de réduction seront ceux du liste de prix actuelle.