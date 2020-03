la promotion réserve 100 giga par mois à bas prix

Avec le passer à WindTre actifs pendant cette période, les utilisateurs se voient également offrir la possibilité 100 giga de trafic de données par mois, réussissant ainsi à payer une redevance qui ne dépasse pas la 5,99 euros, tout en demandant un paiement via compte bancaire.

La plus grande limitation de la campagne promotionnelle actuelle est précisément celle-ci, la nécessité de satisfaire les frais non crédit résiduel, mais uniquement et exclusivement via un compte ou une carte de crédit non rechargeable. La promotion est également accessible seulement et exclusivement par ceux qui se trouvent dans un état de sortie d’un opérateur virtuel, avec en annexe une demande de portabilité obligatoire, sauf s’il s’agit en tout cas d’un dérivé de WindTre (donc les différents CoopVoce, PosteMobile, Fastweb Mobile, LycaMobile ou Very Mobile).

Passez à WindTre: la promotion réserve une agréable surprise

La promotion couverte par l’article s’appelle Go 100 Top + Easy Pay, les utilisateurs internes peuvent trouver à tous égards minutes illimitées appeler tous les numéros en Italie, soutenu par 100 giga du trafic de données e 200 SMS à envoyer à tous ceux qu’ils souhaitent.

Tout cela est réalisable avec une dépense finale de seulement 5,99 euros par mois, payable évidemment et exclusivement par compte courant ou carte de crédit non rechargeable. Dans le cas où, toujours sous réserve des limitations ci-dessus, vous souhaitez payer la cotisation par crédit résiduel, nous vous rappelons que le WindTre Go 50 Top + de 5,99 euros par mois avec exactement le même contenu exact. Les deux peuvent être demandés uniquement dans les magasins, pas en ligne sur le site officiel.