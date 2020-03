la propagation du Coronavirus en temps réel arrive sur Bing

.

La propagation du coronavirus a atteint un niveau mondial obligeant l’OMS (Organisation mondiale de la santé) à déclarer l’état d’urgence en cas de pandémie. Les nouvelles courent et chaque jour le nombre de cas de contagion augmente comme heureusement aussi les guérisons. Pour se tenir au courant de la situation du Coronavirus, Microsoft en a créé un carte interactive qui, s’appuyant sur des informations provenant de sources fiables, met en évidence une série de données importantes. Parmi ceux-ci, il est possible de connaître en temps réel le nombre cas actifs, guéris et mortels répartis par pays concerné. Des mises à jour sont prévues toutes les heures et dans certains cas, comme aux États-Unis, l’épidémie est retracée en détail d’un État à l’autre.

Voici quelques chiffres sur la pandémie de coronavirus dans le monde.

Avec sa carte interactive, Microsoft vous permet d’avoir une image claire de la propagation du virus dans le monde. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur l’adresse web Bing.com/Covid où, désormais, on retrouve les données mises à jour concernant la propagation de Covid 19. Actuellement, selon la carte de Microsoft, en Italie, il y a 27 980 infections, avec 23 073 cas actifs, 2 749 guéris et malheureusement 2 158 décès. Toutes les données utilisées par Microsoft proviennent de sources fiables qui fournissent rapidement des mises à jour reflétées sur la carte. Les informations sont fournies à Microsoft par l’OMS, mais aussi par les CDC (US Centers for Disease Control and Prevention), l’ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) et Wikipedia. Malheureusement, la carte révèle que je suis actuellement 144 pays impliqués partout dans le monde et qu’après la première place occupée par la Chine, avec 80 880 cas, il y a notre Italie.