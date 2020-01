La proposition économique d’Apple en production depuis février

Apple commencera à assembler le prochain iPhone pas cher à partir de février. Ou du moins c’est ce que certaines personnes très proches du projet ont rapporté Bloomberg. La production sera répartie entre les fabricants taïwanais Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron Corp et Winstron Corp. Ils ont indiqué que iPhone SE2 (ou iPhone 9) sera présenté en mars.

iPhone SE2, ce que nous savons du prochain smartphone économique d’Apple

Le prochain smartphone bon marché d’Apple devrait comporter un design très similaire à celui de l’iPhone 8, probablement pas très conforme aux normes actuelles, pour lesquelles même les smartphones bas de gamme ont de grands écrans et des lunettes minces. iPhone SE 2en fait, devrait mettre en œuvre un Écran de 4,7 pouces avec de très grands cadres. Pour changer doit être le panneau arrière, fabriqué en verre frostré, tout comme le nouvel iPhone 11.

iPhone SE2 devrait compléter le Appuyez sur ID dans la touche Accueil (le bouton physique sera toujours présent, contrairement à de nombreux smartphones Android actuels qui, entre autres, implémentent le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran ou à l’arrière, afin de récupérer de l’espace à l’avant). Il ne prend même pas en charge Face ID, mais sera alimenté par le dernier processeur Apple, Bionic A13, présent sur le nouvel iPhone 11.

Cependant, il convient de noter qu’aucune des fonctionnalités répertoriées ici n’a été officiellement confirmée par le géant de Cupertino, il n’est donc pas certain que l’iPhone SE2 soit vraiment comme ça. D’autres rumeurs, en effet, voudraient que le prochain iPhone soit équipé d’un écran de 5,4 pouces, légèrement plus grand que celui de l’iPhone 8. Bref … on verra. En attendant, dites-nous ce que vous pensez du nouvel iPhone SE2 et ce que vous attendez!