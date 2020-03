La protestation «Tax Amazon» attire 400 personnes au siège de la société dans le différend sur le plan pour faire face à la crise des sans-abri – .

Des manifestants se rendent au siège d’Amazon à Seattle à propos d’un différend fiscal. (Photo de la campagne «Tax Amazon»)

Dimanche, les manifestants sont descendus au siège d’Amazon dans un combat pour préserver l’autorité fiscale de Seattle et d’autres villes de la région. L’événement était organisé par la campagne «Tax Amazon» de Kshama Sawant, membre du conseil municipal de Seattle.

Les organisateurs disent que plus de 400 manifestants ont marché du parc Cal Anderson de Seattle aux sphères amazoniennes, où les militants ont appelé à une augmentation des taxes professionnelles pour faire face à la crise des sans-abri que la région a du mal à gérer.

La manifestation était la dernière escalade d’un différend en cours dans la région de Seattle au sujet de l’inégalité des revenus et de la responsabilité que les grandes entreprises devraient assumer dans la crise du logement abordable dans la région.

Une nouvelle proposition à l’échelle du comté visant à augmenter les revenus des services aux sans-abri et des logements abordables est devenue un point d’éclair, suscitant la crainte chez certains que la législation handicape les villes qui souhaitent passer leurs propres taxes professionnelles.

Les législateurs de l’État de Washington tentent d’adopter un projet de loi qui permettrait au comté de King – qui abrite Seattle et d’autres villes – d’imposer une taxe sur les salaires aux moyennes et grandes entreprises sur la rémunération qu’ils versent aux employés gagnant plus de 150000 $ par an. La proposition générerait de 120 à 150 millions de dollars de nouveaux revenus pour atténuer la crise des sans-abri. Le projet de loi a le soutien de Microsoft, Amazon et d’autres grands employeurs de la région.

Mais en privé, certains dans le milieu des affaires font pression pour une disposition du projet de loi qui empêcherait les villes de passer leurs propres charges sociales. Le langage de la préemption n’a pas été ajouté à la législation mais la possibilité était suffisante pour attirer les militants dimanche.

“Nous espérons que notre message de cette marche d’aujourd’hui et notre message de ces dernières semaines ont été limpides”, a déclaré Sawant dans un communiqué. «Si une interdiction d’État, si une préemption, est ajoutée à ces projets de loi au Parlement, nous serons en route pour Olympie… nous veillerons à ce qu’il y ait un prix politique à payer pour vendre la classe ouvrière.»

Manifestants devant les sphères amazoniennes. (Photo de la campagne «Tax Amazon»)

Sawant a déjà proposé une taxe plus élevée à Seattle qui ciblerait les 3% des entreprises les plus performantes, en fonction de leurs charges salariales. Elle estime que son plan permettrait de recueillir 300 millions de dollars par année pour des logements sociaux abordables et des objectifs environnementaux.

Les sénateurs de l’État de Washington, Rebecca Saldaña, Bob Hasegawa et Joe Nguyen se sont publiquement opposés à l’ajout d’une préemption au projet de loi de l’État, avec le représentant Frank Chopp.

La première tentative des législateurs de faire adopter un projet de loi autorisant le comté de King à percevoir les charges sociales n’a pas progressé au-delà d’un délai limite. Les partisans de la législation ont présenté un projet de loi de remplacement lié au budget, qui lui permet d’aller de l’avant après la date limite initiale. La nouvelle législation est similaire au projet de loi initial, bien qu’elle permette un taux d’imposition plus élevé et modifie la structure selon laquelle les revenus seraient répartis entre les villes. La session législative se termine le 12 mars.