La PS5 aura un système de refroidissement plus puissant et plus cher

Le coût de production est devenu l’un des gros problèmes de Sony avec la PS5, une console qui, selon les dernières estimations, aura un coût de fabrication plus élevé que prévu. La pénurie de composants C’est l’un des facteurs clés qui justifie cette augmentation de prix, mais ce n’est pas le seul.

Lorsque Sony a lancé la PS4, il a accéléré le rapport de coûts au maximum afin de ne pas avoir à assumer une autre étape de pertes par console vendue comme cela s’est produit avec la PS3. Je me souviens que le coût de fabrication de la PS4 était 381 $, une figure qui l’a quitté une marge suffisante pour pouvoir le commercialiser à 399 dollars sans avoir à assumer aucun sacrifice important.

Comme la plupart de nos lecteurs sauront finalement que les affaires de Sony, mais aussi de Microsoft, ne sont pas dans les revenus provenant de la vente de consoles (hardware), mais dans la vente de jeux et services. Par conséquent, ils peuvent se permettre de renoncer aux avantages de la console vendue au cours de leur première phase de vie, voire d’assumer des pertes.

Dans le cas de la PS5, tout semble indiquer que nous verrons une augmentation significative des coûts, et que le prix de vente de 499 dollars-euros que nous avons mentionné dans de nombreux articles finira par être l’option définitive de Sony, et donc aussi de Microsoft. Cela a du sens, après tout, c’est une option intermédiaire qui est à un niveau raisonnable (dépasse 400 $ mais n’atteint pas la limite de 600 $).

La PS5 aura un système de refroidissement supérieur

Pour que les températures de travail ne soient pas un problème et éviter la situation que nous vivions à l’époque avec PS4 et PS4 Pro, la société japonaise est prête à utiliser un système de refroidissement amélioré qui est capable de garder sous contrôle le nouvel APU que la PS5 utilisera.

Sony ne veut pas que la chaleur finisse par être un problème dans sa nouvelle console, et c’est parfaitement compréhensible. Lancez PS5 avec une solution de refroidissement très équitable pour économiser quelques dollars de coûts de production cela pourrait vous coûter très cher. Imaginez la controverse et l’impact sur les ventes de cette console qui auraient l’apparence de graves problèmes de surchauffe, les retours auxquels Sony aurait à faire face et les dépenses qui auraient à modifier le système de refroidissement.

Il ne fait aucun doute que ce serait un scénario controversé et très grave, et c’est précisément la dernière chose dont Sony a besoin lors de la première de sa console nouvelle génération attendue. Pour le moment, nous n’avons pas de détails sur ce que la société japonaise pourrait utiliser pour garder la chaleur à distance dans PS5, mais nous verrons probablement un système de chambre à vapeur similaire à celui de la Xbox One X.

Je vous rappelle que le lancement de la PS5 aura lieu plus tard cette année et qu’elle sera équipée d’un Processeur Zen 2 avec huit cœurs et seize threads, 16 Go de GDDR6, 4 Go de DDR4 supplémentaire (système et applications), un GPU Radeon RDNA 1.5 capable d’accélérer le traçage de la foudre par le matériel et un SSD de 1 To pouvant fonctionner comme cache de support de mémoire.