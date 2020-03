La PS5 aura un système d’exploitation qui facilitera la lecture

Une console n’est pas seulement le matériel qu’elle apporte, elle compte aussi vos jeux, services et logiciels, une réalité qui affectera la PS5 et la Xbox Series X à parts égales, et dont Sony et Microsoft sont parfaitement conscients.

Ceux d’entre vous qui nous lisent quotidiennement se souviendront que nous avons récemment publié une comparaison où nous avons vu les spécifications clés des deux consoles, et oui, les chiffres ne mentent pas, sur le papier Xbox Series X bat PS5. Microsoft prend également grand soin du problème logiciel, et il le fait sur deux fronts: Windows Core OS, qui sera le système d’exploitation de base de la console (un Windows 10 personnalisé) et DirectX 12 Ultimate, une API pour le développement de jeux qui permettra une utilisation de bas niveau des ressources et l’utilisation des dernières technologies.

Microsoft a montré presque toutes ses cartes, nous avons juste besoin de connaître le prix de la Xbox Series X pour résoudre l’équation et évaluer s’il s’agit d’une console hautement compétitive ou si elle pourrait avoir des problèmes pour atteindre les consommateurs. Nous ne disposons pas de données officielles, mais comme nous le savons, la limite raisonnable est 499 euros.

Que prévoit Sony de faire avec la PS5? C’est une question c’est encore dans l’air. Microsoft a même précisé les ressources qui seront réservées au système, un cœur de processeur et 2,5 Go de GDDR6 “lente”, mais la société japonaise n’a pas encore bougé à cet égard, donc pour l’instant nous ne pouvons qu’attendre.

Dans l’ensemble, nous avons quelques détails intéressants grâce aux informations publiées par Resetera, dans lesquelles ils assurent que Sony veut un système d’exploitation qui fait Jouer avec PS5 est aussi simple que de regarder du contenu sur Netflix.

PS5 aura un système d’exploitation axé sur la simplicité et la facilité d’utilisation

L’expérience utilisateur est essentielle, mais un système d’exploitation simple et simplifié non seulement cela permettrait d’atteindre un niveau optimal dans ce sens, mais cela permettrait également une réduction significative de la consommation de ressources à un niveau général, ce qui devrait se traduire par plus de puissance et de mémoire disponible pour les développeurs.

Pour atteindre cet objectif, Sony a quelques directives, et comment pourrait-il en être autrement? le SSD PS5 jouera un rôle central:

Interface de navigation simple et intuitive, avec les jeux disponibles visibles et à la portée de l’utilisateur.

Chargement “instantané” de chaque jeu dont l’utilisateur souhaite profiter, sans attendre.

Informations supplémentaires avec de petits guides contextualisés qui nous permettent de savoir combien de temps cela nous prendra une mission, un donjon ou une zone de jeu.

C’est intéressant, et personnellement je dois dire que cela me semble une bonne idée, car cela aurait des effets positifs pour ceux qui n’ont pas toujours plusieurs heures pour profiter de nos jeux préférés.

Réduire les temps de chargement et montrer à peu près combien de temps il faudra pour atteindre un certain objectif dans un jeu peut nous aider évaluer s’il vaut la peine d’allumer la console et de jouer dans de petits espaces de temps ou si nous devons réserver des espaces plus longs.