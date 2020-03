La PS5 continue de semer la confusion et les fuites s’aggravent

Le filet constant de fuites et de rumeurs présumées qui s’est produit autour de la PS5 n’a généré que une grande confusion et un marqué désinformation. À l’heure actuelle, nous avons des sources qui assurent que ladite console aura une puissance de 15 TFLOP, et d’autres qui pointent cependant vers un chiffre beaucoup plus contenu, 9 TFLOP.

Avoir beaucoup d’informations c’est bien, c’est positif, mais quand elles sont contradictoires, l’effet inverse est atteint, et alors on commence à avoir un problème majeur. Pour calmer un peu la situation, nous avons publié un article avec dix questions et réponses sur les Xbox Series X et PS5 que je vous invite à revoir, car il conserve toute sa validité, et aujourd’hui nous voulons aller un peu plus loin avec un spécial où nous analyserons en profondeur toutes ces fuites et rumeurs pour éclairer la PS5.

Pour commencer nous partirons d’une base très claire et très simple: ce que Sony a officiellement confirmé et, par conséquent, que pouvons-nous garder à l’esprit comme définitif et vrai:

La PS5 utilisera un processeur Zen 2 et un GPU AMD Radeon dérivé de l’architecture Navi.

Le processeur aura huit cœurs physiques et le GPU accélérera le traçage des rayons matériels.

Il comportera un son 3D qui offrira un son de haute qualité sans sacrifier les performances.

Architecture de mémoire unifiée avec des quantités et des types non spécifiés.

Disque SSD haute performance pour réduire les temps de chargement.

Système de refroidissement personnalisé de haute qualité pour éviter les problèmes de température.

Le CPU et le GPU seront des solutions semi-personnalisées qui ne seront pas disponibles sur le marché grand public.

Nouveaux contrôles DualShock 5 avec un système de réponse haptique supérieur.

Choses que Sony n’a pas confirmées sur PS5

Maintenant que nous savons clairement ce que Sony a confirmé à propos de la PS5, nous pouvons entrer pour voir ce qui n’est pas confirmé et, par conséquent, objet de pure spéculationn par différentes sources:

La fréquence de travail du processeur et la présence de SMT pour ajouter 16 threads.

La quantité de mémoire cache du processeur est très importante car elle peut affecter considérablement ses performances.

Le nombre de shaders et la fréquence de travail du GPU.

Quantité totale de mémoire unifiée et, le cas échéant, mémoire réservée au système.

Vitesse et capacité du SSD intégré.

Puissance réelle du système et des noyaux dédiés au lancer de rayons.

Prix ​​de vente console et existence éventuelle d’une version “Pro”.

Bon ça n’a pas de sens donc commencer à discuter s’il est vrai que la PS5 va avoir 15 TFLOP ou 9 TFLOP, ou si ça va coûter 400 ou 600 euros, puisque pour l’instant Ce ne sont que des nombres qui sont dans l’air. Cependant, il est intéressant d’évaluer quelles informations, de tout ce qui est apparu, ont du sens et quelles rumeurs en manquent, c’est-à-dire de filtrer ce qui est sensé et crédible et de le différencier de ce qui ne l’est pas.

Des choses qui ont du sens: comment pourrait-il être PS5?

J’ai eu l’occasion de revoir en profondeur toutes les informations qui sont apparues au cours de l’année dernière sur la console de nouvelle génération de Sony, ainsi que le récent rapport publié par un analyste axé sur la puissance possible du processeur que la PS5 et la Xbox utiliseront. Série X, et en général je maintiens mon opinion: les deux consoles auront une puissance comparable à un PC de jeu milieu de gamme, sans plus.

AMD a développé des solutions semi-personnalisées CPU + GPU pour la PS5 (et aussi pour la Xbox Series X) conçues pour trouver un équilibre en termes de performances, de coûts et de consommation. Il ne faut pas oublier que le cœur de cette console va être un APU, c’est-à-dire quel processeur et noyau graphique ils partageront encapsulé, et que le TDP maximum des deux sera beaucoup plus limité que si nous devions utiliser une combinaison de processeurs individuels et de GPU.

Étant donné que l’unité graphique est l’une des parties les plus importantes, il est logique de penser qu’AMD a décidé dédier la majeure partie de l’espace et du TDP du package au GPU, laissant le CPU comme quelque chose de secondaire. Cela devrait affecter la composition du processeur, ses performances et ses fréquences de travail, qui seraient relativement faibles pour empêcher la consommation et la chaleur de monter en flèche.

Si nous parlons de mémoire unifiée, la logique du saut générationnel nous amène à penser que Sony passera de la GDDR5 utilisée dans la PS4 à la mémoire GDDR6, et que doublera le montant total disponible. Cela a également du sens, car il suffirait de dépasser le montant que la Xbox One X intègre sans encourir d’excès inutiles qui finissent par affecter le prix de vente de manière excessive.

Concernant le SSD, je suis convaincu que Sony finira par utiliser un disque avec des performances moyennes comprises entre 3 Go / s et 4 Go / s, et que sa capacité de base sera de 1 To. Avec ce qu’occupent les jeux actuels, il n’est pas logique de monter un disque de 500 Go, car il finirait par se remplir juste après l’installation de trois jeux. Cependant, je n’exclus pas la possibilité que la société japonaise finisse par recourir à une configuration hybride SSD + HDD.

Eh bien, et avec toute cette réflexion terminée, à quoi pourrait ressembler la PS5 à l’époque et combien cela pourrait-il coûter? Restez à l’écoute voici mon estimation:

Processeur Zen 2 semi-personnalisé (moins de cache et moins d’IPC que le bureau Zen 2) avec 8 cœurs à une fréquence comprise entre 2,5 GHz et 3 GHz.

GPU Radeon Navi de deuxième génération avec une performance brute approximative de 10 TFLOP, similaire à un Radeon RX 5700.

Matériel dédié pour accélérer le lancer de rayons avec des performances égales ou légèrement inférieures à celles que nous avons vues chez Turing.

16 Go de mémoire GDDR6 unifiée à partager entre RAM et VRAM, avec une répartition (probable) de 10 Go et 6 Go, respectivement.

4 Go de mémoire DDR4 dédiée au système et aux applications.

SSD PCIE hautes performances avec une vitesse de lecture et d’écriture séquentielle comprise entre 3 Go / s et 4 Go / s et une capacité de 1 To.

Le prix de vente est assez clair pour moi. Si les spécifications que j’ai énumérées ci-dessus sont remplies il est peu probable que la PS5 finisse par arriver avec un prix de 400 euros, puisque le coût de ces composants dépasse clairement ce chiffre, même si Sony a conclu un accord très avantageux avec ses principaux fournisseurs.

Cela dit, j’ai tendance à penser que le prix de vente de cette console sera 499 euros, un chiffre qui permettra à Sony de vendre sans pertes (ou avec des pertes minimales par unité vendue) au cours de sa première phase de vie, et de gagner un revenu grâce à la vente de logiciels et de services.