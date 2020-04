La PS5 coûtera 450 euros, selon un détaillant italien

Le prix de la PS5 reste l’un des mystères les plus importants qui entourent toujours la console de nouvelle génération de Sony, bien que grâce à un détaillant italien, nous ayons pu voir un fait plein d’espoir qui correspond non seulement à la plupart des fuites, mais aussi avec les prévisions de nombreux analystes.

Les premières estimations indiquaient un prix approximatif de 400 dollars-euros, un chiffre qui pour certains analystes, c’était “la limite infranchissable” de sorte que le prix n’agit pas comme une barrière importante contre les consommateurs. Cependant, avec le temps et la ventilation des spécifications officielles de la PS5 et de la Xbox Series X, il est devenu clair qu’il s’agit d’un niveau inaccessible, en fait, il est devenu douteux que Sony et Microsoft puissent maintenir le prix de vente moins de 500 dollars-euros.

Cette situation a conduit à une série de rumeurs et de premières inscriptions par certains détaillants qui nous ont laissé des prix fous, situés à des niveaux qui étaient de 700 à 1000 euros. Maintenant, la liste d’un détaillant italien a mis un peu de bon sens dans tout ce chaos et nous laisse un chiffre plus que raisonnable: 450 euros.

Pouvez-vous lancer Sony PS5 pour seulement 450 euros?

C’est la question du «million de dollars». Au niveau des spécifications, la PS5 a une configuration plus modeste que la Xbox Series X à certains égards, comme la configuration CPU et GPU, ce qui signifie que l’APU de cette console ça devrait être moins cher que celle de son rival.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que les montures PS5 un SSD plus élevé que la Xbox Series X, et qu’il a une puce audio 3D avancée ce qui représente également un coût supplémentaire. En faisant une estimation du coût des composants de la PS5, y compris la main-d’œuvre, je pense toujours que nous aurions en moyenne environ 450 $, alors oui, ces 450 euros seraient parfaitement viables, à condition que Sony soit prêt à ne pas gagner d’argent avec chaque console vendue.

Ce ne serait pas la première fois que la société japonaise accepte cette condition pour garder le prix d’une de ses consoles sous contrôle, nous l’avons déjà vu avec PS3, une console avec laquelle Sony a perdu de l’argent pour chaque unité vendue, et avec PS4 le coût de fabrication Il était pratiquement égal au prix de vente. En fin de compte, Sony gagne de l’argent avec la vente de jeux et de serviceset vous ne commencez pas à générer des revenus en vendant du matériel tant que vos consoles n’ont pas atteint une certaine maturité et que les coûts de production ne baissent pas.

Je pense toujours que le prix de la PS5 se terminera aux alentours de 500 euros, bien qu’il soit possible que Sony s’ajuste un peu pour toucher un plus grand nombre d’utilisateurs et accélérer les ventes de sa nouvelle console lorsqu’elle arrivera sur le marché. Et en parlant de ce problème, le détaillant qui a coté PS5 pour 450 euros indique que son lancement aura lieu le 20 novembre.

Ni le prix ni cette date de sortie n’ont été confirmés par Sony, mais ils ont du sens et Ils pourraient être remplis sans problème.