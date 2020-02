La PS5 de Sony pourrait avoir des problèmes lors de sa première sortie – .

Bien qu’il reste à voir quand Sony sortira officiellement la PS5 très attendue, tout le monde ne croit pas que la console de jeu de prochaine génération de la société sera un home run. Bien sûr, l’appareil sera indéniablement incroyablement populaire et expédiera des millions d’unités, mais un analyste maintient que la PS5 pourrait ne pas être à la hauteur du succès que Sony a connu avec la sortie de la PS4 en 2013.

À ce stade, l’analyste Hideki Yasuda de l’Institut de recherche Ace estime que Sony expédiera plus de 6 millions d’unités au cours des quatre premiers mois suivant sa sortie. Gardez à l’esprit que l’estimation de Yasuda ici concerne les unités expédiées et non les unités vendues. À titre de référence, Sony a vendu 7,5 millions d’unités PS4 au cours des quatre premiers mois suivant sa sortie.

Cela dit, la réalité est que nous sommes encore trop éloignés de la date de sortie de la PS5 pour prendre ces prévisions au sérieux.

Comme le note T3:

Nous ne sommes pas inquiets que Sony ait une autre situation PS3 entre ses mains – une console qui a connu un début difficile et n’a réussi à vendre 87,4 millions d’unités au cours de son cycle de vie – mais Ace Research Institute estime que la conception d’une console peut avoir un impact mesurable sur son succès, qui est également dicté par le prix. Le prix de la PS5 n’a pas encore été confirmé, tout comme le nouveau design, il est donc difficile de prédire les ventes en l’absence de ces facteurs.

En plus de cela, l’épidémie actuelle de coronavirus pourrait avoir un impact supplémentaire sur les performances de la PS5 dès le départ. Les usines à travers la Chine sont affectées par l’épidémie de virus et la production d’innombrables produits électroniques grand public a pris un coup. On ne sait toujours pas exactement combien de temps les effets du coronavirus se répercuteront, et la propagation du virus n’a pas encore été ralentie.

Soit dit en passant, il est indéniable que la PlayStation 5 de Sony a de gros souliers à remplir compte tenu du succès et de la réussite de la PlayStation 4. Rappelons que Sony au CES a annoncé plus tôt cette année que la PS4 était la deuxième console la plus populaire de tous les temps et qu’elle avait vendu plus de 106 millions d’unités à ce jour.

Quant au moment où la PS5 pourrait réellement frapper les étagères des magasins, cela reste en suspens. Bien que nous ayons vu des rapports affirmant que Sony vise une sortie pour les vacances 2020, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles l’appareil pourrait ne pas être expédié avant 2021. Ce dernier scénario est assez peu probable, mais tout est en suspens en ce moment alors que le coronavirus continue pour se propager en Chine.

Source de l’image: Djordje Novakov / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.