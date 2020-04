La PS5 est une erreur et Sony n’aura d’autre choix que de la retarder

Phil Spencer a confirmé dans sa dernière interview qu’il était satisfait du travail qu’ils avaient fait avec la Xbox Series X après avoir connu les spécifications de la PS5, une console qui suscitait beaucoup d’attentes, mais qu’après la “dissection” technique proposée récemment par Mark Cerny il a semé des doutes importants.

Nous l’avons déjà dit à d’autres occasions, les spécifications confirmées par Mark Cerny n’étaient pas mal du tout jusqu’à ce que nous ayons atteint un point clé, le GPU. La différence entre le cœur graphique de la PS5 et celui de la Xbox Series X est écrasante, à tel point que l’on pourrait dire que la différence équivaudrait à comparer une carte graphique de milieu de gamme (PS5) avec une carte haut de gamme (Xbox Series X). Je n’exagère pas, je pense que la console Sony aura 36 UC et 2304 shaders, tandis que la console Microsoft ajoutera 52 UC et 3 328 shaders.

Lorsque nous avons vu que le GPU PS5 allait pouvoir atteindre 2,23 GHz en mode turbo, nous nous sommes tous posé la même question, pourquoi un pic aussi haute fréquence dans un cœur graphique avec si peu de shaders? Il est clair que Sony ne s’attendait pas à ce que la Xbox Series X monte un GPU si puissant, et qu’après avoir vu la présentation officielle de Microsoft, il n’eut d’autre choix que de essayez de compenser la différence de puissance existant entre cela et PS5 forçant une augmentation des fréquences plus que discutable.

Oui, j’ai dit discutable parce que le port d’un GPU au-dessus de 2,2 GHz est quelque chose que nous avons seulement vu dans des tests d’overclocking extrêmes, et parce que la mise à l’échelle des performances, de la température et de la consommation avec cette fréquence ne doit pas être une bonne chose, autant que nous nous trouvons face à une nouvelle architecture (RDNA 2 d’AMD). On parle aussi de un APU, et non une configuration avec une carte graphique dédiée et un processeur séparé.

Il reste à voir si la PS5 est en effet capable de maintenir ces fréquences 2,23 GHz dans le GPU sans avoir à ralentir le CPU et sans faire face à des problèmes de température. Mark Cerny a déclaré dans une récente interview que la console aurait la possibilité de maintenir les deux valeurs sans problème, et que les développeurs n’auraient pas à choisir, mais le sentiment mondial qui règne dans l’industrie pointe dans la direction opposée.

Sony a raté le coup avec la PS5 et devra vérifier ses composants

Malgré l’appel au calme de Mark Cerny, son explication n’était pas convaincante. A partir du moment où il a dit qu’ils optaient pour moins d’UC plus souvent parce que c’est la meilleure option pour développer des jeux, j’ai mis les mains sur ma tête. C’est comme si Microsoft avait dit que les 768 shaders de Xbox One sont une meilleure option que les 1152 shaders de PS4 parce qu’ils travaillent plus fréquemment, un non-sens total.

Je le répète, j’ai le sentiment que Sony il dormait sur ses lauriers et que Microsoft l’a prise au dépourvu, quelque chose qui correspond aux dernières informations que nous avons vues et qu’une rumeur récente explique en détail et très précisément. Je vous mets dans une situation, la source de cette information est un professionnel du monde du jeu vidéo qui a des contacts dans l’industrie, et qui s’assure que Sony a été intrigué par le bon travail du géant de Redmond avec la Xbox Series X.

Comme indiqué par l’industrie, il est généralement estimé que Sony a fait une erreur avec la PS5, et ils pensent que la console est, dans sa configuration actuelle, une énorme gaffe en raison du déséquilibre des composants et, surtout, en raison de la températures de travail élevées. Par exemple, le SSD offre des performances impressionnantes, mais génère beaucoup de chaleur, et il en va de même pour l’APU, pas en vain nous parlons d’une puce avec un processeur à huit cœurs 3,5 cœurs et un GPU 2,23 GHz qui partager l’encapsulation.

Pour garder les températures de travail sous contrôle, l’entreprise japonaise a besoin trouver un châssis approprié, recherchez un nouveau facteur de forme qui lui permette de dissiper la chaleur générée par tous ces composants, ce qui, en théorie, n’a pas été atteint, et qui pourrait obliger à retarder le lancement de la console pendant six à douze mois.

Mais ce n’est pas tout, la même source indique qu’il y a aussi un fort mécontentement car il est plus compliqué d’optimiser les jeux sous le matériel PS5 que de le faire sous le matériel Xbox Series X, quelque chose qui serait directement lié à la forte dépendance de la console à l’égard des pics de fréquence (modes turbo) utilisés par le CPU et le GPU.

Nous verrons comment tout cela se termine et de quelle manière Sony finit-il par prendre. Ces informations ne proviennent pas d’une source officielle, mais comme je l’ai dit fait beaucoup de sens et correspond à la réalité Ils reflètent les spécifications que Mark Cerny a données à l’époque. Vous pouvez mettre un RTX 2070, qui a 2304 shaders, à 2,23 GHz, mais cela ne l’amènera pas au niveau d’un RTX 2080 Super, qui a 3072 shaders. Je réitère l’idée avec les cartes graphiques NVIDIA pour souligner, encore une fois, que l’argument de Mark Cerny est sans fondement.

FUD ou préoccupations légitimes concernant la PlayStation 5 de Sony ayant des problèmes?

Quiconque suit ce genre de choses, parle à des développeurs de jeux et à des personnes au courant entend des grondements similaires depuis des mois. Cela résume bien cela.

Sony a peut-être dépassé (et sous-estimé) Microsoft. pic.twitter.com/geUAsE4oBB

– Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) 2 avril 2020