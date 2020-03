La PS5 et la PS5 Pro arriveront en même temps, selon une rumeur

Ce n’est pas la première fois que nous parlons d’un possible lancement conjoint de PS5 et PS5 Pro. Il y a quelques mois, nous avons vu des informations indiquant l’arrivée simultanée des deux consoles dans un mouvement avec lequel Sony pourrait pointer directement vers le PC, mais aussi vers Microsoft, et aujourd’hui une nouvelle rumeur revient dans cette direction.

Lorsque Sony et Microsoft ont lancé PS4 et Xbox One, ils ont rencontré une situation compliquée dès la première minute. Au niveau matériel les deux consoles ils étaient bien en deçà des attentes, et les symptômes d’épuisement sont bientôt arrivés. Je me souviens parfaitement que des jeux comme Dying Light ont déjà démontré leur manque de puissance, une réalité qui n’a fait qu’empirer avec le temps.

Le lancement de PS4 Pro et Xbox One X était un mouvement avec lequel Sony et Microsoft ont tenté d’arrêter le vol des utilisateurs de consoles vers le PC, une plateforme, cette dernière, qui offrait une expérience de jeu supérieure grâce à sa plus grande puissance. On peut dire que, en général, c’était une sage décision, car elle a permis étendre le cycle de vie de PS4 et Xbox One, même si tout le monde n’a pas aimé et a laissé les deux sociétés dans une situation compromise.

Cette réalité a eu une conséquence claire, et c’est que la coexistence de PS4 et Xbox One avec PS5 et Xbox Series X est motivée, en partie, par la nécessité de flatter la vie de PS4 Pro et Xbox One X afin de ne pas décevoir ses utilisateurs.

PS5 et PS5 Pro disponibles dès le premier jour: serait-ce une bonne idée?

Si le lancement simultané des deux consoles est confirmé, la vérité est que oui, ce serait le meilleur pour l’utilisateur final, car cela il serait clair dès le début l’existence de deux modèles avec des spécifications matérielles différentes et pourrait décider si cela le rémunère pour payer plus pour le modèle «Pro» ou si au contraire cela lui suffit avec le modèle standard.

En termes simples, cette situation délicate ne se reproduirait pas dans laquelle beaucoup ont acheté une PS4 à découvrir peu de temps après que Sony prévoyait de lancer un modèle supérieur. Cela serait connu depuis le début, et chaque utilisateur pourrait ajustez votre budget selon le modèle que vous préférez.

Au niveau du cahier des charges les deux modèles auront la même base, c’est-à-dire que PS5 et PS5 Pro auront un processeur Zen 2 semi-personnalisé, un GPU Radeon RDNA 2, utiliseront une mémoire GDDR6 unifiée et monteront un SSD haute performance, mais le premier aura une puissance brute approximative de 9 TFLOP et le second atteindra 12 TFLOP.

Cela suggère que, si elle est confirmée, la PS5 pourrait rivaliser avec la rumeur Xbox Series S (Lockhart) et cela coûtera environ 350-400 eurostandis que PS5 Pro serait en concurrence avec la Xbox Series X (Anaconda) et coûtera environ 500 euros La PS5 et la PS5 Pro seront de véritables consoles de nouvelle génération, mais elles couvriront différents niveaux.