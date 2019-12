La PS5 et la Xbox coûteront plus cher que les consoles actuelles, mais ça va – .

À la même époque l'année prochaine, vous pourriez déballer vos toutes nouvelles consoles PlayStation 5 ou Xbox Series X et tester les tout nouveaux jeux conçus pour cela avant de commencer votre journée de Noël. Ou vous en obtiendrez un pour certains des enfants de votre famille. Les deux plates-formes de jeu arriveront dans les magasins à un moment donné en novembre 2020 ou au début décembre au plus tard, après une période indéterminée de précommandes. Mais l'une des résolutions de votre nouvel an cette année devrait être d'être prêt à payer plus d'argent pour la PS5 ou la nouvelle Xbox que les modèles actuels. Nous nous attendons toujours à ce que les deux consoles soient abordables, mais elles ne le seront pas et ne peuvent pas être moins chères que la PS4 Pro et la Xbox One X qu'elles sont censées remplacer. Sony et Microsoft ne sont peut-être pas prêts à nous dire ce que coûteront leurs prochaines consoles, mais des estimations non officielles nous disent déjà qu'elles ne peuvent pas correspondre aux prix actuels.

L'analyste principal de Niki Partners, Daniel Ahmad, a expliqué sur Twitter (via ComicBook), que la PS5 et la nouvelle Xbox ne peuvent pas lancer moins de 400 $ car la nomenclature (BOM) pour les spécifications connues est beaucoup plus élevée que cela.

Prendre une perte n'est pas inhabituel. Cela a été le cas avec de nombreuses consoles de génération précédente. Les fabricants de consoles ont toujours utilisé le modèle de lame razer.

Même le matériel PS4 a été vendu à perte au départ, mais est devenu rentable début 2014, quelques mois après son lancement.

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 19 décembre 2019

Ce n'est pas un secret que les deux consoles arboreront des pièces CPU et GPU personnalisées fabriquées par ADM, GDDR6 RAM et NVMe SSD, ce qui les transformerait en de puissants ordinateurs de jeu, capables de fournir jusqu'à 8K gaming, ray tracing, et tuer les temps de chargement du jeu.

Ces composants, cependant, sont chers, et il n'y a probablement aucun moyen pour Sony ou Microsoft de vendre leurs nouvelles consoles pour moins de 400 $. Les deux sociétés devraient subir une perte au cours de la première année, comme cela s'est produit avec les modèles précédents, mais cette perte ne peut pas être trop importante.

Mon point est que le coût de construction de ces consoles de nouvelle génération sera plus élevé, ce qui signifie qu'un prix de détail inférieur à 400 $ entraînerait une forte perte par unité vendue.

Je ne pense pas que ce sera aussi mauvais que la PS3, qui a coûté 800 $ à construire au lancement (vendu 500 $). Mais c'est quelque chose à garder à l'esprit.

Le même Ahmad a déclaré dans le même fil que la nomenclature et les coûts de fabrication d'une console de la série X pourraient se situer entre 460 $ et 520 $, ce qui n'est pas trop mal. C'est ce que Microsoft paierait pour fabriquer chaque console, mais c'est une estimation d'un analyste, qui pourrait voir des changements dans un avenir proche.

Même ainsi, un prix de 499 $ pour la PS5 ou la nouvelle Xbox aurait beaucoup de sens, surtout si la supposition d'Ahmad ci-dessus est exacte. Sony et Microsoft subiraient des pertes initiales sur leurs machines, mais ce prix de 499 $ serait toujours attrayant.

Certaines fuites ont indiqué que la PS5 coûterait 499 $, mais Sony n'a pas encore révélé le prix de la console. La société a déclaré qu'elle cherchait à rendre la nouvelle PlayStation aussi abordable que possible et qu'elle comptait convaincre le plus de propriétaires de PS4 de passer au nouveau modèle le plus rapidement possible. Ces objectifs pourraient s'avérer déraisonnables si la PS5 devait être beaucoup plus chère que cela.

