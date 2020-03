La PS5 et la Xbox Series X auront des jeux inter-générations – cela vous décourage-t-il?

J’ai acheté ma PS4 en 2014 et en 2018, elle a commencé à éjecter automatiquement les disques. J’ai acheté ma précieuse PS3 rétrocompatible (d’occasion) en 2007, et en 2009, j’ai reçu le feu jaune de la mort. J’ai eu ma PS2 pour Noël 2001, et à la fin de 2002, elle avait cessé de lire les disques bleus. En 2006, la lecture des disques a cessé et j’ai acheté un modèle Slim pour le remplacer.

Écoutez, je ne dis pas que toutes les consoles PlayStation se cassent – ma Vita et ma PSP fonctionnent toujours bien – mais j’ai toujours eu de la malchance d’acheter des consoles de salon au début de la vie de la machine. Avec la PS5, je ne sais pas si je veux me précipiter pour en acheter un, d’autant plus que je possède un PC de jeu qui suivra les jeux tiers. Si j’attends un an ou deux, ils pourraient sortir un modèle avec un SSD plus gros, ou baisser le prix, ou résoudre tous les problèmes que pourraient avoir les unités de lancement.

Avec Microsoft et des éditeurs comme Ubisoft et Square Enix engagés dans des jeux de génération croisée au début de la prochaine génération, il semble moins que je vais devoir mettre à niveau le premier jour pour jouer aux derniers jeux. “Ce sera donc un peu le père en bas de la route que nous sortirons des titres exclusivement pour les consoles de nouvelle génération”, explique l’éditeur Final Fantasy.

Quelle différence cela fera-t-il, que les éditeurs semblent plus conscients de publier des jeux sur les deux générations cette fois-ci? Passons en revue.

Jeux cross-gen: un bref historique

(Crédit d’image: Bungie)

Les jeux cross-gen ne sont pas une nouveauté, mais ils ont été plus importants depuis le début de la dernière génération. Avec le lancement de la PS4 et de la Xbox One, des jeux comme Watch Dogs, Assassin’s Creed 4, Destiny, Dragon Age: Inquisition, Far Cry 4 et Alien: Isolation sont tous sortis sur les consoles de génération précédente et nouvelle. Metal Gear Solid 5 a atterri deux ans après le lancement des consoles, et est toujours venu sur PS3 et Xbox 360. Persona 5 de 2016 avait même une version PS3.

Cela a du sens pour les éditeurs, car les énormes bases d’utilisateurs des consoles anciennes garantissent les ventes – et les jeux à succès ont été ridiculement chers à fabriquer depuis le début de l’ère HD.

Les fabricants de consoles font traditionnellement des exclusivités pour les premiers utilisateurs, car l’objectif n’est pas seulement de vendre des jeux, c’est de vendre du matériel. Microsoft, nous le savons, ne sera pas lancé avec des jeux qui ne fonctionnent que sur Xbox Series X – vous les verrez également sur Xbox One pendant un certain temps après le lancement. Et le dévoilement de Xbox Smart Delivery signifie que vous n’aurez qu’à acheter une version du jeu pour en profiter sur les deux consoles Xbox, ce qui facilite sans doute l’attente de la mise à niveau.

La réponse de Sony sera intéressante. Je m’attends à ce qu’ils soient beaucoup plus susceptibles de sortir un jeu uniquement sur PS5 au lancement pour garantir l’intérêt pour la console, ce qui pourrait être considéré comme un Microsoft en hausse. Mais même Mark Cerny de PlayStation a laissé entendre dans cette pièce Wired que des jeux de dernière génération comme Death Stranding sortiront sur PS4 et PS5. Que cela s’applique aux jeux non annoncés est un gros point d’interrogation.

Ce qui vend réellement des consoles

(Crédit d’image: Guerrilla Games)

Nous n’avons pas encore vu de jeux fonctionner sur l’une ou l’autre machine, et c’est ce qui vendra du matériel. Les jeux inter-générations ne rebutent pas les premiers utilisateurs, car les versions de nouvelle génération de ces jeux ont toujours l’air supérieures – c’est pourquoi la plupart des gens ont toujours joué à Destiny et Watch Dogs sur PS4, pas sur Xbox 360. Mais c’est une différence marquée d’avoir un grand fabricant de consoles s’engageant à ne pas créer de jeux uniquement pour une console nouvelle génération au lancement et à pérenniser vos achats.

Sony et Microsoft ont déjà parlé de la compatibilité descendante pour la prochaine génération, et aucun n’a pris la peine de le faire pour l’annonce de la PS4 et de la Xbox One. On dirait que nous voyons plus de signes d’une ère indépendante de la plate-forme qu’auparavant – et les rumeurs selon lesquelles Sony introduirait Horizon Zero Dawn sur PC suggèrent que ce n’est pas seulement Microsoft qui a cela à l’esprit.

Les discussions sur les téraflops et les promesses concernant les temps de chargement des SSD sont finalement une petite partie de la raison pour laquelle les gens sont enthousiastes à propos des consoles. Vous souvenez-vous d’avoir vu la première bande-annonce de The Witcher 3 à l’E3 2013? Il était clair que vous regardiez quelque chose simplement au-delà des possibilités des consoles existantes. C’est ce que nous n’avons pas encore vu. C’est alors que les gens commenceront à se décider s’ils achèteront le premier jour ou non. Et les deux fabricants de consoles seraient intelligents pour montrer des jeux qui arrivent exclusivement sur les consoles de nouvelle génération lorsqu’ils dévoilent leur matériel – même s’ils sont dans des années.

Les jeux entre générations pourraient rendre cette nouvelle génération un peu plus facile à attendre, cette fois, pendant que vous déterminez quelle machine ressemble à un gagnant.