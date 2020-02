La PS5 et la Xbox Series X ont une arme cachée qui changera à jamais l’industrie du jeu – .

On parle beaucoup de matériel et de prix ces jours-ci en ce qui concerne les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X à venir. Certaines des rumeurs les plus récentes disent que la série X pourrait présenter une meilleure unité de traitement graphique que la PS5, tandis que la console de Sony battra la nouvelle Xbox dans les départements RAM et SSD. De plus, Sony pourrait vouloir réduire le prix de la Xbox et offrir aux acheteurs une console plus abordable, quoique moins puissante.

Mais un vétéran de l’industrie du jeu dit que ce n’est pas seulement la puissance brute massive des nouvelles consoles que nous devons prêter attention, car nous pourrions manquer la vue d’ensemble.

Dans une interview avec GamingBolt, le co-créateur de Typhoon Studios Alex Hutchinson (Journey to the Savage Planet) a déclaré que la PS5 et le nouveau matériel haut de gamme de la Xbox n’auront pas autant d’impact sur la conception du jeu que certaines personnes pense. La véritable arme cachée de ces deux consoles réside dans le cloud, selon lui, qui permettrait des expériences de jeu jamais vues auparavant.

Il a déclaré que les disques SSD ultra-rapides ou la mémoire GDDR6 tout aussi rapide de la série X ne signifieraient «presque rien» en matière de développement de jeux. Encore une fois, c’est «du point de vue de la conception», qui est un détail important. Ces spécifications seront certainement importantes lorsqu’il s’agira de rendre ces jeux et de s’assurer que la console charge le contenu du jeu sans aucun retard ni chargement d’écrans.

Hutchinson a expliqué que les nouveaux processeurs Zen 2 fourniront plus de puissance, mais les développeurs de jeux auront une arme encore meilleure à leur disposition pour créer des jeux PS5 et Xbox Series X, et c’est le cloud. “Je pense que le cloud et la possibilité d’avoir des simulations à grande échelle et de la persistance seront les grandes nouveautés de cette génération, donc pas tellement les boîtiers eux-mêmes mais ce à quoi ils se connectent quand vous ne regardez pas!”

Nous nous attendons à ce que le cloud fasse partie intégrante des futures expériences PS5 et Xbox en ce qui concerne le streaming de jeux, mais aussi en ce qui concerne d’autres fonctionnalités liées aux jeux. Le point de vue de Hutchinson est d’autant plus intéressant qu’il dit que le cloud peut en fait modifier l’expérience de jeu sur la console elle-même. Cependant, le responsable du jeu n’a pas fourni d’exemples explicites sur ce que le cloud fera pour les jeux PS5 et Series X.

Plus tôt cette semaine, un rapport sur l’état actuel du jeu a révélé que la plus grande inquiétude de Microsoft n’était peut-être pas la PS5, une console qui semble être la préférée pour gagner la saison des fêtes, mais Amazon et Google. Les deux ont d’énormes entreprises dans le cloud et pourraient devenir des acteurs majeurs du streaming de jeux. Google a lancé son propre produit de jeu en nuage et Amazon devrait lancer son service de streaming plus tard cette année.

Source de l’image: Joeri Mostmans / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

