La PS5 et la Xbox Series X peuvent arriver beaucoup plus tôt que prévu

les deux Sony que Microsoft ont déjà montré beaucoup de choses sur les futures consoles de jeux, la nouvelle génération, la nouvelle génération tant attendue. Cela dit, jusqu’à récemment, les deux devraient arriver en novembre, ou au moins en automne. PS5 et Xbox Series X ils pourraient arriver plus tôt, ou c’est ce que certaines sources bien connues suggèrent pour ce type d’informations.

La pandémie de coronavirus a évidemment submergé tous les plans concernant également l’industrie du jeu. E3 a été annulé et qui a dû présenter quelque chose lors de la foire la plus importante pour le secteur, soit anticipé, soit retardé. Sony et Microsoft avoir quelque chose en tête pour ce mois de mai.

PS5 et XboX X Series: à venir en mai?

De toute évidence, étant donné la situation actuelle, les plans pourraient changer d’un jour à l’autre. Les deux géants ont déjà montré beaucoup de choses sur leur produit, ce que très peu attendaient.

Le contenu et les informations ont été divulgués régulièrement de Microsoft depuis le début de l’année. Pour une raison quelconque, Sony a décidé de ne pas prendre de retard et a également révélé différents aspects, tels que le nouveau DualSense qui semble avoir déjà divisé la communauté. En tout cas, si ce sont les prémisses, l’attente est longue.

De nombreux nouveaux jeux devront sortir à la fin de l’année, y compris le très attendu Cyberpunk 2077. Ce seront les jeux qui décréteront qui sera la meilleure console, mais en attendant, vous pouvez toujours vous abattre en fonction de la spécifique aux deux.