La PS5 et la Xbox Series X seront encore plus chères que vous ne le pensez – .

Les prix de départ de la console PS5 et Xbox Series X sont toujours un mystère, mais vous devriez être prêt à payer plus d’argent pour une expérience de jeu de nouvelle génération que vous attendez.

La PlayStation 5 et la nouvelle Xbox prendront en charge une norme de connectivité critique qui nécessitera un achat supplémentaire cette année, un tout nouveau téléviseur.

HDMI 2.1 est peut-être la dernière chose à laquelle vous pensez lorsque vous achetez une nouvelle console, mais la nouvelle norme est essentielle pour plusieurs fonctionnalités de jeu de renom qui seront introduites par Sony et les nouvelles consoles de Microsoft.

Depuis des mois, nous parlons de la chose la plus importante en ce qui concerne la prochaine génération de consoles de jeux vidéo, le prix. La PlayStation 5 et la Xbox Series X présenteront des spécifications similaires, et elles devraient avoir des étiquettes de prix similaires. Mais cette formidable performance que Sony et Microsoft ont taquinée n’est pas bon marché. Vous ne devriez pas vous attendre à ce que la PS5 et la Xbox soient aussi abordables que la PS4 Pro et la Xbox One X. Les rapports indiquent que 499 $ pourraient être le meilleur prix pour les deux appareils, bien que ni Sony ni Microsoft ne soient prêts à annoncer le prix indiqué pour l’instant . Mais d’autres rumeurs disent que les meilleures versions Xbox PS5 et 2020 pourraient coûter bien plus de 500 $, quelles versions moins chères pour atteindre ce prix inférieur à 500 $. Quel que soit le prix des nouvelles consoles, il est probable que vous devrez payer encore plus cet automne pour profiter des fonctionnalités de jeu sophistiquées promises par les deux consoles. Et c’est parce que la console n’est pas la seule mise à niveau de divertissement dont votre salon pourrait avoir besoin.

Microsoft a confirmé il y a quelques semaines que la série X prendrait en charge le gameplay à 120 Hz en 4K, ainsi que la prise en charge du contenu 8K. Bien que les jeux 8K puissent sembler excellents sur le papier, ce sera probablement une chose rare dans les premières années de la Xbox. Mais vous aurez besoin d’un téléviseur 8K pour gérer le contenu 8K à l’avenir.

Ce qui est clair, c’est que la Xbox Series X prendra en charge les jeux 4K / 60fps et 4K / 120fps, ce qui nécessitera un téléviseur, un moniteur ou un projecteur prenant en charge la connectivité HDMI 2.1. Sony n’a pas révélé autant de détails sur sa prochaine console que Microsoft, mais la PS5 prendra également en charge le gameplay 4K à 120 Hz, ce qui signifie qu’elle devra se connecter à l’écran via un port HDMI 2.1.

Comme l’explique Polygon, la norme HDMI 2.1 est une énorme mise à jour par rapport à HDMI 2.0, y compris de nouvelles fonctionnalités telles que le HDR dynamique, le canal de retour audio amélioré (eARC) et les ALLM et VRR susmentionnés. » Le mode ALLM ou automatique à faible latence et le VRR ou les taux de rafraîchissement variables sont également des spécifications confirmées de la série X, soit dit en passant.

HDMI 2.1 prend également en charge le transport rapide d’images (QFT) et la commutation rapide de supports (QMS). QFT réduit la latence entre le moment où le GPU produit une image et le moment où il apparaît à l’écran, tandis que QMS élimine les écrans noirs qui peuvent apparaître lorsque vous changez de contenu à différentes fréquences d’images.

Ce que la prise en charge HDMI 2.1 signifie réellement, c’est que vous aurez besoin d’un nouvel écran pour profiter des meilleures fonctionnalités des nouvelles consoles. Vous pourrez bien sûr connecter la PS5 ou la Xbox Series X à HDMI 2.0, mais vous aurez besoin d’un téléviseur 2019 ou 2020 pour tirer le meilleur parti de votre console. Heureusement, vous pourrez profiter de nombreuses offres TV Black Friday avant la PS5 et de nouveaux lancements Xbox. Cependant, vous devez vous assurer que l’appareil compatible HDMI 2.1 que vous achetez prend réellement en charge toutes les technologies ci-dessus avant de l’acheter. Il s’agit de ALLM, VRR, QFT, QMS et de toute autre fonctionnalité de jeu qui peut dépendre du morceau de câble et des ports qui connectent la console à l’écran.

En d’autres termes, vous devrez débourser plus d’argent pour l’expérience de jeu de nouvelle génération que vous attendez. Que la PS5 et la Xbox Series X soient abordables ou non, un nouvel achat de téléviseur peut être nécessaire.

