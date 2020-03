La PS5 et la Xbox Series X seront reportées à 2021

La pandémie qui a généré le coronavirus Wuhan affectera le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, tout comme la firme DFC Intelligence, dédiée à l’analyse technologique et de marché, convaincue que les deux consoles ne pourra pas respecter la date d’arrivée Sony et Microsoft l’avaient prévu.

Le principal argument qu’ils utilisent à partir de DFC Intelligence est l’impact du coronavirus à la fois dans la chaîne d’approvisionnement et sur la chaîne de production. Il est logique, en fait, il est également dit pendant ces jours que certaines des versions les plus importantes de l’année dans le secteur de la technologie, y compris l’iPhone 12 et l’iPhone 9, pourraient subir un retard considérable si la situation ne se normalise pas à court terme, qui pour le moment semble peu probable.

DFC Intelligence n’a pas précisé de date de sortie possible associé à ce délai, mais en principe, il est possible de penser que la PS5 et la Xbox Series X iraient, tout au plus, à premier ou deuxième trimestre de 2021.

La PS5 et la Xbox Series X pourraient arriver à la fin de l’année, mais avec un prix plus élevé

C’est la grande alternative que DFC Intelligence évoque dans son rapport. En raison de la pénurie de composants et de la hausse des prix, le coût des deux consoles pourrait être considérablement augmenté. Si Sony et Microsoft voulaient maintenir la date limite de lancement prévue (fin 2020), le prix de la PS5 et de la Xbox Series X serait plus élevé que prévu.

Je pense que nous devrions ajouter une troisième option à cela, et c’est la possibilité que les deux sociétés choisir d’absorber la hausse des prix respecter les délais, à condition qu’il ne soit pas trop élevé, car ils pourraient le récupérer sans trop d’efforts grâce aux revenus provenant de la vente de jeux et de services.

Nous verrons de quoi il s’agit. La PS5 et la Xbox Series X ont généré beaucoup d’anticipation et leur lancement à la fin de l’année, coïncidant avec la saison des vacancesCe serait un succès. Ce moment temporaire ne sera pas présent si son arrivée est retardée à la mi-2021, ce que, j’imagine, Sony et Microsoft auront pris en compte, car il pourrait affecter négativement leurs ventes.